"NEKO NA LICU MESTA IZLUDI, ALI ŠTA DA RADIM" Ana Bekuta o svađama članova žirija "Zvezda Granda": Nikako da shvate da ne ocenjujem njih

Ana Bekuta stigla je raspoložena na snimanje "Zvezda Granda". Ona je u razgovoru sa novinarima govorila o svađama među članovima žirija i otkrila da li se dešavalo da posle emisije ne priča s nekim duži vremenski period.

Čim je stigla Bekuta je upitana da prokomentariše najnovije istraživanje po kojem su muškarci najsrećniji kraj žena koje imaju malo više kilograma, koje su bucke.

- Jel to nešto na moj račun? - pitala je Ana sa osmehom.

Kada joj je rečno da nije nego je uopštena tema, rekla je:

- Šta nije, nije. Uozbilji se. Ma kakva istraživanja. Ja se osećam odlično u svojoj koži, a muškarci vole raznorazne. Nabitniji su ljubav i poštovanje.

U "Zvezdama Granda" sve je napetije kako se bliži finale.

- Svako se bori za svog kandidata i to je legitimno.

Sanja Vučić je bila ljuta zbog loših komentara o njenom kandidatu, a Svetlana Ceca Ražnatović je u jednom momentu sa Anom ušla u okršaj.

- Jeste, jeste, ali ja sam uvek u pravu - poručila je Bekuta pa otkrila da li se ti sukobi oko kandidata nastavljaju i nakon snimanja.

- Ma jok, to su konstruktivne priče. Dešava se da neko na licu mesta izludi, ali šta da radim. I meni se dešavalo, ali oni nikako da shvate da ja ne ocenjujem njih nego njihove kandidate koji ne rade, koji ne vežbaju, koji ne slušaju šta im se govori. Ne sumnjam u to da je i Sanja i svako od nas svom kandidatu rekao kako treba i oni izađu na binu kao da se nismo videli. To se dešava i sa mojim kandidatima. Do njih je, do rada je. Svi znamo koliko se kome posvetilo pažnje i o čemu smo pričali i isključivo je njihova odgovornost kada izađe na onu ringlu kao što bi rekao Đorđe David. Nismo ludi da se svađamo oko kandidata mi koji smo u poslu 40 godina, pa to je stvarno bezveze.

Nedavno se pojavila priča da Ana i Ceca nisu u dobrim odnosima, ali se bekuta iznenadila tom informacijom.

- Ko to priča, ko piše? Možda su povezali s raspravama u "Zvezdama Granda". Ma ne, razgovaramo najnormalnije.