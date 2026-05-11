Goga Gačić nedavno se i zvanično razvela od Marka Gačića.

O njihovom krahu braka mnogo se pisalo, kao i o njegovoj ljubavnoj romansi sa novom devojkom.

Raskid i pre braka

Pevačica je govorila o odnosu sa bivšim suprugom, te se prisetila početka veze sa njim i otkrila nepoznate detalje.

Naime, kada su uplovili u ljubavnu vezu, ubrzo je ostala u drugom stanju, a pred sam porođaj raskinuli su.

- U to vreme je imao jako puno posla. Kada sam se porodila on je bio u Bosni. Ja sam uvek osoba koja daje drugu šansu. Što se tiče Marka, nije se ništa desilo katastrofalno, da ne mogu da pređem preko toga. Nije tada bila prevara. Bile su svađice, priče, razilaženje u mišljenjima. Ja inače pokušavam da zaboravim sve te stvari, uvek idem nekako unapred - govorila je pevačica za full screen media.

Neko vreme nismo živeli zajedno

Goga je otkrila i kako su se ponašali dok su bili razdvojeni.

- Funkcionisali smo odlično kada smo bili razdvojeni. Mislim da je bilo nešto oko mesec dana, možda malo više. Naša svadba je trebala da se desi ranije, ali sam imala rizičnu trudnoću. Bio je uz mene u tom trenutku. U oktobru smo se venčali i napravili smo ćerkici krštenje na isti dan. Pare koje smo dobili iskoristili smo za put na Maldive. Ne sećam se tačne cifre - rekla je Goga za full screen media.

Mikica zabranio Marku ulaz u kuću

Kako smo već pisali, Markov otac, Mikica je zabranio sinu ulaz u porodičnu kuću, priča izvor za Svet.

Mikica je, kako kaže izvor, ostao šokiran zbog postupaka svog naslednika.

- Mikica je ostao šokiran kada je slavio rođendan, a da mu rođeni sin prvi put u životu nije čestitao isti. Bukvalno je čekao od ponoći do ponoći, 24 sata, i nije dobio poruku od svog sina sa željom da živi dugo i da uživa u životu. To je Mikicu toliko pogodilo da se rasplakao. On je rešio da Marka ne pušta više u porodičnu kuću i da može u nju da dođe isključivo ako dođe da pogleda svoju bivšu ženu, ali i decu. Mikica ne može da shvati koliko se Marko promenio, ništa mu nije jasno. Marko je sve pare koje je imao i koje je zaradio potrošio na tu svoju novu devojku.

On joj je ovde otvorio agenciju i iznajmio je stan na Južnom bulevaru koji plaća 1300 evra mesečno. Mikica kaže da on pomaže Gogi, ali da njegov sin ne obraća pažnju ni na nju ni na svoju decu. Jedino kada treba da se slika. On to ponašanje osuđuje kao monstruozno. Znamo mi ko je Goga i da nije bila cvećka, ali otkad se udala ona je bila normalna. A on otkako je smršao i otkako je radio neke metode u Rusiji, ne zna za sebe - priča izvor za Svet.

Goga se ne iseljava

- I Goga se ne iseljava iz zajedničke kuće. Unuci su sa babom i dedom i oni vode računa zajedno sa Gogom i ona se verovatno nada pomirenju sa Markom. Prelazila je ona njemu preko mnogih prevara pa bi i preko ove. Inače, Marko je devojku Aleksandru, zbog koje je ostavio Gogu, doselio iz Beča.