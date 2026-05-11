Goga Gačić je pre braka sa Markom Gačićem bila u ljubavnom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom. Iako ljubav nije potrajala, mnogi se sećaju njihove romanse koja je svoje prve iskre imala ispred kamera.

"Nismo mi imali neku vezu"

Pevačica se prisetila romanse sa njim i otkrila da i dan danas sve najlepše misli o njemu.

- Gde me nađe. Čekaj da se setim. Pevala sam u rijalitiju. Mislim da nisu bili Parovi, nego Maldivi. To veče smo otišli i on me je video. Jednom sam bila kao gost iznenađenja, da se on iznenadi. Posle smo se videli nakon rijalitija, nismo mi imali neku vezu. Nije bila ni kombinacija, bila je zaljubljenost, ali on je ubrzo ponovo ušao. Ja moram da kažem da ja njega mnogo cenim i poštujem, dobar je lik. Mnogo poštuje žene i zaista me ni sa čim nije uvredio - govorila je Goga za full screen media.

"Marko i Gastoz su se poznavali i družili"

Goga je govorila i o spekulacijama da se na početku ljubavi dogodilo da svo troje budu na istom mestu.

- Istina je. Nije se desilo ništa tu. Marko je bio u društvu sa nama, bilo je neko leto. Marko i on su se pre toga poznavali, družili, tako sam bar ja čula. U to vreme je Gačić bio jako zaljubljen u mene,a s obzirom da sa Gastozom nije bilo ozbiljno, on je uleteo u tu priču. Brzo sam ostala trudna, negde u martu - govorila je Goga za full screen media.

Grupa se raspala zbog mene

Pevačica je govorila i o prvim koracima na estradi, te se prisetila saradnje sa sadašnjom kumom Tamarom Milutinović i Teodorom Džehverović.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Screenshot

- Na neki način su se Đavolice raspale zbog mene. Ja sam ostala trudna, a Tamara Dragić je nešto trebala da me menja, ali ne znam šta sve tu desilo. Grupu je svakako teško održati, da nije bilo mene i te priče, možda bi pukle zbog nečeg drugog. Bile smo deca, sve tri... Teodora je bila još mlađa od nas, tu svako ima nešto svoje. Pamtim kad je Tamara pitala Sašu da Teodora bude sa nama jer nam je prirasla k srcu i baš smo želele sa njom da budemo u grupi - govorila je Goga.