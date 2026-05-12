Drage moje abronošice,

Čim ovako počnem da vam pišem, znate da imam sočan abar. Uh, kako je dobar. Šta sam sve saznala za vikend, auuuu, pa to nema nigde. Rekla bih da ga naše javne ličnosti žive samo tako: seks, droga i ha-ha-ha. Tako nekako. Izgleda da je jedan naš poznati fudbaler, zvaćemo ga Neprilika, rešio da posle napornih treninga malo vežba kondiciju i van terena. Naime, gradski špijuni su ga uhvatili u jednom klubu kako razmenjuje nežnosti s gradskom butikašicom, devojkom koju gradski inventar već vodi pod stavkom "specijalizovana za sportiste i separee".

Kažu očevici da je Neprilika u klub ušao ozbiljan kao pred finale Lige šampiona, a izašao zaljubljeniji nego tinejdžer posle prve poruke: "Jesi budan?" Nju ćemo da zovemo Fifi. Ona je je celu noć sedela tik uz njega, smejala se i na fore koje nisu bile smešne, a u jednom trenutku mu je čak popravljala kragnu kao da ga sprema za naslovnicu, a ne za after.

- On nju nije ispuštao iz vida. Bukvalno je pratio svaki njen pokret kao VAR u 93. minutu - rekao mi je izvor iz sveta sporta, naravno, koji očigledno nije imao pametnija posla nego da prati tuđi ljubavni prenos uživo.