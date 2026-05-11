Anđela Stojković nakon muzičkog takmičenja u kom je osvojila drugo mesto, dve pesme "Biografija" i "Crne ptice", u subotu je održala svoj prvi nastup. 

Anđela je imala zakazan nastup u Novom Sadu, gde često provodi vreme zbog novih muzičkih projekata s obzirom da njen producent živi u pomenutom gradu.

Pevačica je u kratkom miniću i tip-top sređena, izašla pred publiku i započela nastup svojim pesmama. Publika je sve vreme pevala uglas sa Anđelom, a kada je zapevala "Đurđevdan" nastao je delirijum. 

Nakon uspešnog nastupa, pevačicu je u bekstejdžu dočekao veliki broj publike i obožavaoca, a Anđela je uživala u fotografisanju sa njima.

