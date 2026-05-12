Slušaj vest

Zdravko Čolić je odlučio da potpuno obnovi porodičnu vilu na koju je početkom februara bačena bomba.

Prema rečima ljudi bliskih muzičkoj zvezdi, luksuzna nekretnina pretrpela je ozbiljna oštećenja, posebno na spoljnim zidovima, stolariji i zaštitnim roletnama koje su bile potpuno uništene od siline detonacije.

Iako se o detaljima incidenta nikada nije previše javno govorilo, komšije tvrde da je eksplozija tada odjeknula čitavim krajem i izazvala veliku paniku među stanarima okolnih vila.

Ništa nije dirao

- Te noći svi smo izašli napolje jer se čuo stravičan prasak. Ulica je bila puna policije i obezbeđenja. Posle toga je neko vreme bilo potpuno mirno, a onda su pre nekoliko nedelja stigli majstori i počeli su ozbiljni radovi - ispričao je jedan od stanovnika elitnog naselja koji je želeo da ostane anoniman.

1/10 Vidi galeriju Kuća Zdravka Čolića posle bombaškog napada Foto: Petar Aleksić

Na imanje su prethodnih nedelja dolazile različite ekipe majstora od građevinskih firmi specijalizovanih za sanaciju objekata, preko molera i fasadera, pa sve do stručnjaka za sigurnosne sisteme i zaštitnu opremu. Dosad Čola nije dirao ništa zbog pollicijskog uviđaja i forenzičkog prikupljanja materijalnih dokaza.

- Najpre će biti uklanjani delovi oštećene fasade i zidova, a zatim sledi zamena kompletne spoljne stolarije i roletni koje su bile uništene tokom eksplozije. Porodica Čolić želi da sve izgleda potpuno novo, kao da se ništa nije dogodilo - rekao je jedan od izvora upoznat sa situacijom.

Pevač pregovara i s firmama koje se bave dodatnim ojačavanjem bezbednosti objekta, pa će biti ugrađene nove kamere, senzori, ali obezbeđenje neće biti angažovano. Čola smatra da za tim nema potrebe. Kako tvrde ljudi iz njegovog okruženja s kojima smo razgovarali, nakon incidenta pevačeva porodica postala je mnogo opreznija, a ulazak na posed sada je strogo kontrolisan.

- Ranije je sve delovalo dosta opuštenije. Sada se vidi da se vodi računa o svakom detalju. Kapija je skoro stalno zatvorena, a ljudi koji pomažu oko kuće obilaze posed više puta dnevno - navodi dobro upućen izvor.

Iako se pevač nije javno oglašavao povodom radova, izvori bliski porodici tvrde da mu je bilo veoma važno da dom što pre vrati u prvobitno stanje i da cela situacija ostane daleko od očiju javnosti. Za cenu nije toliko pitao, već je insistirao da se koriste najkvalitetniji materijali i da sanacija bude urađena detaljno, bez improvizacija i brzinskih popravki.Zdravko je emotivno vezan za tu kuću. Tu provodi najviše vremena s porodicom i nije želeo da ga stalno podseća na nemili događaj. Zato je odlučio da obnovi svaki detalj - od zidova i fasade do najmanjih sitnica u dvorištu - tvrdi sagovornik blizak porodici.

1/5 Vidi galeriju Zdravko Čolić proživeo dramu Foto: Petar Aleksić, Antonio Anhel/ATA Images, Petar Aleksić

Međutim, među stanovnicima ovog naselja već danima kruže razne priče o tome koliko bi kompletna sanacija luksuzne vile mogla da košta. Pojedini tvrde da su angažovane veoma poznate građevinske firme, kao i dizajneri enterijera koji rade dodatno osvežavanje pojedinih delova kuće. Iako niko ne zna tačne iznose, komšije spekulišu da je reč o ozbiljnoj investiciji.

- Ovde stalno dolaze kombiji s materijalom i ekipama majstora. Ne štedi se ni na čemu. Deluje da žele da sve bude urađeno vrhunski i da vila izgleda još bolje nego ranije - rekao je jedan od prolaznika.

Odustao od gonjenja

Podsetimo, pred kraj marta Zdravko je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, koje vodi istragu protiv osumnjičenih za bombaški napad na njegovu kuću. Čola se nije pridružio krivičnom gonjenju osumnjičenih, a tokom ispitivanja izjavio je i da ne zna ko stoji iza napada jer "nikome ništa ne duguje i nema sukobe".

- Tokom ispitivanja Čolić je naveo da nije tip čoveka koji ulazi u sukobe, naročito ne u sukobe zbog kojih bi ga neko na ovakav način napao. Rekao je da se ne pridružuje krivičnom gonjenju, jer smatra da su uhapšeni samo izvršioci nečijeg naloga - otkrio je tada izvor Kurira.