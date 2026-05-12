Popularni reper Dragomir Despić Desingerica ponovo je privukao pažnju javnosti, ovoga puta zbog incidenta u saobraćaju koji se dogodio u Beogradu na vodi. Kako navode očevici, repera je tokom vožnje zaustavila policijska patrola nakon što je velikom brzinom vozio kroz ovaj deo grada.

Prema rečima prisutnih, luksuzni automobil kojim je upravljao Desingerica privukao je pažnju prolaznika još dok je prolazio ulicama Beograda na vodi, a ubrzo nakon toga zaustavila ga je policija.

Nakon kraćeg razgovora sa službenicima, reperu je napisana saobraćajna kazna zbog neprilagođene brzine u naseljenom mestu. Iako su mnogi očekivali da će nakon toga usporiti i mirnije nastaviti vožnju, kako se moglo videti na snimku koji smo imali prilike da vidimo, reper je nastavio po svom, a tinejdžeri koji su inače njegovi najveći fanovi sa oduševljenjem su ga snimali. Pojedini su uzvikivali njegove stihove, dok su drugi pokušavali da zabeleže što bolji kadar za Tiktok i Instagram.

Foto: Nemanja Nikolić, Antonio Ahel/ATAImages, Preent Screen

Desingerica je i ranije bio poznat po kontroverznom ponašanju i potezima koji često izazivaju burne reakcije javnosti. Njegovi nastupi, ali i ponašanje van scene, redovno postaju tema komentara na društvenim mrežama, gde ga jedni podržavaju zbog autentičnosti, dok drugi smatraju da svojim postupcima šalje pogrešnu poruku mlađoj publici.

Kako smo nedavno pisali, reper vozi svoje četvorotočkaše i bez tablica, a kako nam je rekao tada u izjavi, razlog za to je bio taj što previše često menja automobile, u šta smo se i sada uverili. Despić je kroz Beograd na vodi prošao u novom belom "poršeu", a auto koji je bez tablica vozio pre dva meseca bio je crni BMW.

Podsetimo, pre skoro dve godine Dragomir se čak i potukao sa starijim čovekom na periferiji Beograda, i to zbog lude vožnje. Čovek je prelazio ulicu kako bi izbacio đubre u kontejner prekoputa kuće, a Despić je ogromnom brzinom proleteo i kroz to naselje, a čovek je bio u čudu. Nakon toga je Desingerica izašao iz auta i krenuo da napada nedužnog čoveka. U ovom slučaju Despić se pravdao da je njega napao slučajni prolaznik, ali je Kurir imao uvid u snimak nadzornih kamera, pa smo se uverili da je ipak Despić nije bio iskren.