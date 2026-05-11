Publika širom regiona sa oduševljenjem je dočekala vest da će popularni pevač Emir Habibović uskoro održati svoj prvi veliki solistički koncert u prestižnoj MTS Dvorani.

Ovu emotivnu i značajnu vest pevač je podelio putem društvenih mreža, uz fotografiju iz same sale i dirljivu poruku posvećenu svojoj majci.

„Uz Božiju pomoć moj prvi solistički koncert u Beogradu. Majko moja, ovo je bila tvoja želja“, napisao je Habibović, ne skrivajući emocije zbog jednog od najvažnijih trenutaka u svojoj karijeri.

Poznat po iskrenim emocijama, snažnoj interpretaciji i pesmama koje publika peva uglas, Emir je tokom godina stekao veliku podršku publike širom Balkana. Njegovi nastupi uvek su ispunjeni posebnom energijom, a najavljeni koncert u Beogradu mnogi već nazivaju jednim od najiščekivanijih muzičkih događaja.

Emir Habibović poznat po pesama koje publika peva uglas

Emir Habibović Foto: Privatna arhiva

Prvi solistički koncert u MTS Dvorani predstavlja veliki korak u njegovoj karijeri i potvrdu da se trud, rad i emocija koju prenosi kroz muziku prepoznaju među publikom. Očekuje se veče puno hitova, emocija i atmosfere za pamćenje.

Fanovi su već počeli da dele oduševljenje na društvenim mrežama, a interesovanje za koncert raste iz dana u dan. Nema sumnje da će Emir Habibović ovim nastupom ispisati novo poglavlje svoje muzičke priče i publici prirediti noć koju će dugo pamtiti.

