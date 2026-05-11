Novi vođa u rijalitiju Elita 9 izglasan je nakon što je Miladin Srdanov napustio imanje u Šimanovcima, a za tu ulogu je imenovao Boginju

Ona je na samom početku mandata poslala oštru poruku cimerima. Njena rasporela budžeta dovela je do haosa za crnim stolom, a prijateljstvo sa Jovanom Mitić, advokaticom, naprasno je puklo.

Tanja Stijelja Boginja Foto: Printscreen, Printscreen Youtube TV Pink

Kako je Srdanov sinoć napustio Belu kuću, ostavio je pismo u studiju kod voditeljke Dušice Jakovljević. On je tada imenovao svog naslednika, odnosno, Boginju.

- Boginja, novi vođa, uživaj, podeli kako želiš, pozdrav elitari, Mićo pevam pesmu - pisalo je.

Boginja je sa zadobvoljstvom prihvatila novu ulogu. Jasno je dala do znanja kako će se postaviti, pa je svima jasno poručila:

- Da se zahvalim Popu i da pozdravim njegovu porodicu, a foliranti, čuvajte se, si ju - rekla je.

Veliki sukob sa advokaticom

Nova podela budžeta, koju je odredila Boginja, napravila je opšti haos koji je prerastao u veliku svađu. Naime, advokatica Jovana Mitić je odmah nakon podele počela da urla, što je dovelo do toga da stave tačku na prijateljstvo.

Screenshot 2026-05-11 165911.png
Foto: Printscreen

- Ko je ona da priča o prijateljstvima? - pitala se Jovana, dok se Boginja branila pozivajući se na nedavnu bliskost.

- Do pre pola sata si bila sa mnom - rekla je.

Sukob se nastavljao nizom ozbiljnih uvreda. Jovana je optužila Boginju da je zbog nje ispaštala u rijalitiju.

- Ovi ljudi su mene vukli, zbog tebe, ti mene hokštaplerko nećeš isprovocirati. Ti si me huškala, zbog tebe sam ginula ovde, ti si jedna obična uličarka - rekla je Jovana.

Boginji su te reči bile dovoljne da stavi tačku na odnos, pa je završila raspravu.

- Od sad si mi nebitna, mnogo lažeš - zaključila je Boginja.

