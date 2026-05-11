Manekenka Jovana Đorđević, inače supruga fudbalera Filipa Đorđevića, važi za jednu od najatraktivnijih žena na domaćoj javnoj sceni.

Ona ne krije da i dalje dobija neprijatne i škakljive poruke iako je zauzeta, a o tome je nedavno i govorila.

Nudili joj 500 evra za vreme sa njom

Naime, manekenki je nepoznati muškarac nudio 500 evra u zamenu za sat vremena provedenih zajedno.

- Mnogo mi se sviđaš. Dao bih 500 evra za sat vremena s tobom. Javi se ako budeš u Podgorici - pisalo je u poruci.

- Sat vremena kaže.... Ne znam šta je ovaj dečak razmišljao, ali nikako ne mogu da uradim tako nešto. Objavila sam njegovu ponudu na internetu da podelim svoje nezadovoljstvo - napisala je tada Jovana.

Zapalila internet

Jovana je sada zapalila društvene mreže provokativnom fotografijom koju je objavila u čipkastoj, uskoj haljini. Ova objava izazvala je mnogo komentara.

Haljina je istakla njeno izvajano telo, a potom, ona je objavila još jednu sliku. Na drugoj fotografiji, uslikala se izbliza i svojom lepotom sve oduševila.

Hiruški 4 puta vadila silikone

Manekenka je javno priznala nedavno da se pokajala zbog svega što je radila na sebi.

- Ja sam radila nos, usta, pa sam četiri puta hiruški vadila silikone iz usana.To je bila greška moje mladosti, to su stvari zbog kojih sam propatila. To su stvari koje nisu morale da se dese da sam bila mudrija. Da sam i imala ko da me savetuje verovatno ga ne bih slušala. Ja sam tip osobe koja mora da prođe glavom kroz zid i opet ne nauče - rekla je Jovana na WTF radiju jednom prilikom.

- Došla sam u godine kada me te stvari više ne zanimaju jer sam radila na sebi iznutra - objasnila je tada.

"Gledala sam kako mi kosa opada"

Jovana Đorđević shvatila je da ima zdravstveni problem kada je gledala snimke sa jednog seta i videla da joj kosa više nije gusta kao što je nekada bila, a kada je uradila analize, videla je da je situacija alarmantna.

- Već neko vreme primećujem da mi se dlaka stanjuje i opada. Dugo sam mislila da je to posledica korone, ali sam nedavno otkrila da nizak nivo feritina u krvi može imati veze sa tim (moj je na donjoj granici). Da li je neko imao slično iskustvo, i ako jeste, na koji način ste to regulisali? - pitala je ona pratioce na Instagramu.

Nakon toga je pokazala proces opadanja njene kose kroz godine.

- 2023. godine sam svela na minimum konzumaciju crvenog mesa i tada je već bila drastično tanja i ređa - napisala je ona, pa dodala:

- Nije sada ništa skandalozno, ali je definitivno znak za uzbunu.

Inače, feritin je ključni protein unutar ćelija koji skladišti gvožđe i predstavlja najpouzdaniji laboratorijski nalaz da otkrivanje koliko gvožđa imamo u rezervama u organizmu.

