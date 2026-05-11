Ana Bekuta oglasila se na svom Instagram profilu nakon što se društvenim mrežama proširio lažni reklamni snimak napravljen uz pomoć veštačke inteligencije, u kojem se neovlašćeno koristi njen lik.

Pevačica je upozorila pratioce da je reč o prevari i naglasila da nema nikakve veze sa proizvodima koji se promovišu u spornom videu. U objavi je istakla da neko zloupotrebljava njeno ime i identitet kako bi reklamirao preparate za koje, kako kaže, nikada nije čula.

„Internetom kruži AI snimak u kojem se lažno predstavlja da govorim o problemima sa kolenima. Želim da upozorim sve da ne reklamiram nikakve soli, gelove, kreme niti navodne lekare koji se pominju u tom sadržaju“, poručila je Bekuta.

Ovom objavom pokušala je da spreči dalje širenje dezinformacija i zaštiti građane od mogućih prevara i finansijskih zloupotreba. Na slične prevare ranije su upozoravale i javne ličnosti poput Kija Kockar i Andreana Čekić.

Teška mladost Ane Bekute

Ana Bekuta rodila je sina Igora kada je imala samo 17 godina u dom za nezbrinutu decu, a ta priča i posle mnogo vremena i dalje intrigira javnost.

Naime, Bekuta je u više navrata pričala o tome zbog čega se odlučila na ovaj korak, a onda se pojavila fotografija na kojoj su pozirali zajedno.

Pevačica je sina rodila u vanbračnoj vezi. Bila je odvojena od svoje bebe, a okolina ju je osuđivala. I njeni roditelji su se našli na stubu srama, selo ih je ogovaralo, što je nju posebno bolelo. Smatrala je da oni ni za šta nisu krivi.

- Posle strašnih unutrašnjih lomova, smestili smo Igora u dom. Veliki komad mog srca tada je otkinut i ta rana nikad neće zaceliti. Smatrali su me glupačom zato što "to" nisam na vreme ubila. Ili sakrila i ostavila u nekoj udaljenoj bolnici - objasnila je svojevremeno pevačica.

