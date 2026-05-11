Reper Stefan Đurić Rasta, koji je inače posebno popularan među omladinom, prošle godina izazvao je lavinu komentara nakon što je izjavio da njegova publika ne zna ko je Ana Nikolić.

On je tada dao izjavu koja se ubrzo našla na meti osuda, naročito na drutšvenim mrežama. Korisnici platforme X nisu štedeli reči i priisetili ga da Anini hitovi i danas imaju milionske preglede i veliku slušanost.

Ovako je ona nekad izgledala:

- Uglavnom moja publika, pogotovo ova mlađa, oni i ne znaju ko je Ana Nikolić - rekal je Rasta za Blic.

Lavina reakcija

Mnogo ljudi je nakon toga dalo podršku Ani.

- Dok je Ana pevala 'Devojka od čokolade' i 'Mišo moj' nisu baš ni za tebe znali, ali to niko ne pominje - glasio je jedan od komentara.

- Ko njega zna? - pitao se jedan od korisnika mreže X.

- Ne blamiraj se, ovo je baš ružno - pisali su ljudi na internetu.

"Od početka sam znala da ćemo da se razvedemo"

Podsećamo, Ana i Rasta su se razveli 2017. godine, a prethodio je tome brak od 3 meseca u kom su dobili i ćerku Taru. Razvod je bio sporazuman, a više puta su oboje isticali da su ostali u korektnim odnosima zbog deteta, iako se u medijima spekulisalo drugačije.

- Rasta je duhovit, šarmantan. To je bila ljubav velika. Završila se kako se završila. Sad smo stvarno u dobrim odnosima. Od početka sam znala da ćemo verovatno da se razvedemo. Poročni smo oboje, rokenrol i dete ne ide zajedno. Nije mi se dopao zajednički život, mi smo se sporazumno razveli - pričala je pevačica u podkastu kod Bokija 13.

"Ti nikad nećeš biti poznata"

Podsetimo, pevačicu Anu Nikolić, pored bogate muzičke karijere, prate i brojni skandali, a neki od njih datiraju još iz vremena kada nije bila poznata javnosti.

Naime, Nikolićka je imala nesvakidašnje iskustvo sa pokojnim estradnim magom Sašom Popovićem.

U tom periodu, pre njene popularnosti, zaista je želela da dođe do scene. Još tada je upoznala Gorana Ratkovića Raleta, sa kojim je danas u emotivnom odnosu.

Pre više od 20 godina, bila je u njegovom studiju kada je trebalo da Stoja snimi svoju pesmu i upravo tada je Saša Popović reagovao.

- Uđem unutra i vidim da Rale radi sa nekom pevačicom koju nikada nisam video. Kažem, Rale ajde da radimo, je l' si lud, koja je sada ova pevačica ovde. Ja njoj kažem: 'slušaj ti, daj izađi napolje'. Ona izađe iz kabine i ja joj kažem ma ko si bre ti?! Ona mi kaže da će jednoga dana biti popularna, a ja joj odgovorim: 'Ti nikada nećeš biti poznata, marš napolje' - ispričao je ranije Saša Popović, pa dodao da je Ana Nikolić posle samo godinu dana postala popularna.

- Pozvao sam je u Grand šou i ona dolazi i podseća me kako mi je rekla da će biti poznata - ispričao je Saša Popović za Blic svojevremeno.

