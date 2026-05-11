Đorđe David još jednom je pokazao da nema dlake na jeziku, pa je otvoreno govorio o predstavnicima Srbije na Evroviziji, ali i jutjuberu Baki Prasetu.

Situacija u "Zvezdama Granda" postaje sve napetija kako se takmičenje približava završnici, a Đorđe priznaje da među mentorima vlada velika tenzija zbog kandidata.

Đorđe David otvorio dušu

- Gorimo svi za naše kandidate, da što pravičnije bude. Da ti koji zaslužuju prođu u polufinale, pa iz polufinala u finale - iskren je roker.

Roker se osvrnuo i na bend "Lavina", koji ove godine predstavlja Srbiju na Evroviziji, naglasivši da mu je drago što će upravo rok zvuk biti u centru pažnje.

- Presrećan sam jer se rokenrol potcenjuje na ovim prostorima iz sve snage i mislim da će biti jako prijatno iznenađenje - rekao je roker.

Na pitanje da li prati dešavanja na domaćoj javnoj sceni, kao i lajv koji su zajedno držali Baka Prase i Dara Bubamara, Đorđe je odgovorio u svom prepoznatljivom stilu.

- Da li si ti lud? Ja nemam vremena da se naspavam. I sinoć i preksinoć sam radio sa svojim kandidatima, i u petak i u četvrtak. Ja nemam vremena da to pratim jer sam u brzini 200 na sat - poručio je.

Iako je maksimalno posvećen poslu i obavezama oko takmičenja, Đorđe priznaje da mu je trenutno najveći ponos ćerka, koja uspešno svira klavir i interesuje se za potpuno drugačije stvari od svojih vršnjaka.

"Moja ćerka ne zna ko je Baka Prase"

Govoreći o mogućnosti da gostuje kod Bake Praseta, Đorđe nije dao konkretan odgovor, ali je jasno stavio do znanja da njegova naslednica ne prati poznatog jutjubera.

- Moja ćerka nema TikTok, ona ne zna ko je Baka Prase, moja ćerka se zanima nekim drugim stvarima - zaključio je roker za "Blic".