Slušaj vest

Starija ćerka poznate voditeljke Suzane Mančić, Teodora Kunić (33), zaklela se na večnu ljubav prošle godine sa brigadnim generalom Miroslavom Talijanom (56).

1/5 Vidi galeriju Suzana Mančić Foto: Kurir Televizija, Damir Derviašagić, NEMANJA NIKOLIC/Kurir

Uprkos razlici od 23 godine među njima, voditeljka ne krije da je zadovoljna izborom svoje naslednice. Međutim, sada je ispričala kako je zet shvatio da ima posla, kako ističe, sa ozbiljnom ženom.

"Slušaj vamo, u oči da me gledaš"

Mančićka se prisetila trenutka kada su se upoznali, a kaže da se general u jednom momentu čak i štrecnuo.

- Moj zet je vojno lice, general specijalnih jedinica, ali imao je malo zorta i tamo vamo, ja mu kažem, "Slušaj vamo, u oči da me gledaš" i tu se on štrecnuo i valjda shvatio da ima posla sa jednom ozbiljnom ženom. Znao me je verovatno kroz ćerkine priče, mada ona ne priča mnogo, iz novina. Iz mene je progovorila moja majka. Moju majku nijedan moj momak, ni moji muževi je nisu voleli, ali su je poštovali - rekla je Suzana.

Zet bez mane

Razlika u godinama često zna da bude tema raznih spekulacija, ali voditeljlka ponosno ističe da je njen zet vrlo pametan, odgovoran i porodičan čovek.

Ovako je izgledalo venčanje:

1/6 Vidi galeriju Venčanje Teodore Kunić Foto: Pritnscreen/Instagram, printscreen/instagram/emakatic

Posebno je istakla da ne vidi nijednu manu izabranika svoje ćerke, a nada se da će vremenom postati baš kao familija.

- Šta fali mom zetu? Onakav čovek, pametan, porodičan, odgovoran. Ja ne vidim šta njemu može da fali. Ja sam jako zadovoljna za sada i nadam se da ćemo s godinama izgraditi još bolji odnos, topliji i da ćemo biti baš kao familija" - rekla je Suzana za "Republiku".

Ko je Miroslav Talijan?

Miroslav Talijan rođen je 1970. godine u Smederevskoj Palanci, a 23 pune godine je stariji od svoje supruge Teodore. Nakon Vojne gimnazije, završio je i Vojnu akademiju, smer pešadija.

Miroslav je nastavio da se obrazuje na Fakultetu bezbednosti gde je završio master studije, potom na Fakultetu političkih nauka specijalističke studije.

Doktorirao je 2008. godine na Vojnoj akademiji. Posle osam godina završio je i Visoke studije bezbednosti i odbrane.

U vojnoj službi je godinama, a kako piše na sajtu Vojske Srbije napredovao je do komadanta 72. brigade za specijalne operacije.

Foto: Damir Dervišagić

Iza sebe ima nekoliko odlikovanja za svoj rad. Vojna spomen medalja za izuzetne rezultate u vojnoj službi za oficira, Orden za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti, Vojna spomen medalja za učešće u borbenim dejstvima na teritoriji SRJ, Medalja za revnosnu službu i mnoge druge.

Ovo je govorila o prvom zetu

Teodora Kunić bila je udata za 20 godina starijeg milionera iz Amerike, a svadba se odigrala u tajnosti u Las Vegasu, o čemu ni voditeljka nije znala u tom trenutku.

Suzani Mančić bilo je izuzetno krivo što je naslednica nije obavestila da se udaje, ali joj je Teodora tada objasnila kako je do takve odluke došla iznenada, dok će veliku svadbu organizovati u Beogradu, pisali su mediji tada.

1/8 Vidi galeriju Teodora Kunić Foto: Instagram, Dragan Kadić

- Sa mnom im neće biti lako. Šta oni misle?! Zet je bio kriv za sve. Tako sam mu i rekla kada su počeli ozbiljno da se zabavljaju. Bila sam jako ljuta i pozvala sam ga da razgovaramo. I on čovek seo i rekla sam mu: Slušaj ti, ti si mnogo stariji od nje i ti si mi odgovoran za sve što se desi između vas. Tako sam mu rekla, nema tu podeljene odgovornosti - otkrila je Suzana u Magazinu in.

Ipak, brak sa milionerom nije uspeo, a kao razlog ekspresnog razvoda naveli su razlike u karakteru.

"Nemojte da govorite u školi da sam ja vaša mama"

Podsetimo, Suzana se jednom prilikom za Blic potpuno ogolila i ispričala kako se nosila sa ovim skandalom, a reči njene ćerke Natalije dovele su je do suza.

- Niko mi nije pomagao, sem, možda, par prijatelja i dece. Ja sam u jednom momentu govorila deci: 'Nemojte da govorite u školi da sam ja vaša mama', a moja Natalija mi je rekla: 'Ja se ponosim što si ti moja mama'. To su neke stvari koje vas dignu - govorila je voditeljka tada.

Kurir.rs / Srećna.rs

BONUS video: