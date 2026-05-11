Mladen Mijatović otvpreno je priznao sve o odnosu sa bivšom partnerkom Deom Đurđević., ali i o svojoj partnerki i da li uskoro planira venčanje sa njom, a pričao je i na temu toga u kojoj meri mu se rad na Pinku isplatio.

O Željku i Milici Mitrović

- Da, veoma sam zadovoljan radom na toj televiziji, odnosom Željka i Milice Mitrović prema meni, ali ne samo finansijski, već i na sve druge načine. I da mi ponudi neko da pređem na drugu televiziju, ostao bih na Pinku.

Dotakao se romana o ubistvu Jelene Marjanović

Pevačica je ubijena 2. aprila 2016. na nasipu u Crvenki kod Borče

- Nisam imao probleme zato što, svi koji su pročitali roman su se veoma pohvalno izrazili u smislu toga koliko sam bio nepristrasan i iznosio sam samo činjenice. Trebalo mi je nekoliko meseci da napišem taj roman.

Suočio se sa pretnjama



- Jeste i to na različite načine. Opet sve to spada pod rizik koji moj posao nosi. Osetim se ugroženo, ali to je rizik naravno sa kojim moram da se nosim. Roditelji su takođe bili u strahu zbog mog posla, na primer tokom bombardovanja. Kada sam bio na lokacijama u kojima su padale bombe. Oni vide gde se nalazim, a bio sam na mestima gde su ginuli ljudi.

O emotivnom odnosu sa Deom Đurđević

- Nije bila ljubav na prvi pogled, zato što smo se znali sa Pinka. Nismo sada u kontaktu.Nismo i ne javljamo se jedno drugom jer je ona na trudničkom, odnosno na bolovanju i zbog toga ne dolazi na posao. Javljali smo se pre toga, imamo normalan odnos, kao dve normalne osobe - rekao je Mladen, pa priznao da li ga je pogodilo saznanje da Dea ima novog partnera:

- Nije, zato što je to normalno u životu, da neko krene dalje u tom smislu - rekao je Mladen pa priznao da li se slomio zbog raskida sa voditeljkom:

Ne jer je to došlo kad je došlo i završila se jedna epizoda u našem životu. Imali smo trzavice kao što ih ima svaki drugi par.

