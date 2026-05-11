Danas je održana promocija novog albuma pevačice Aleksandre Cake Ivanov, a među prisutnima bio je i Goran Ratković Rale, koji je tom prilikom govorio o saradnji sa pevačicom, ali i o svom odnosu sa Anom Nikolić.

U javnosti su se prethodno pojavile informacije da je njihovoj vezi došao kraj i da se Ana navodno iselila iz zajedničkog doma i vratila u svoj stan. Ipak, Rale je pred našim kamerama otkrio da njihov odnos nije narušen onoliko koliko se spekulisalo.

Govoreći o saradnji sa Cakom, kompozitor nije krio zadovoljstvo:

- Lako je raditi s nekim ko zna šta hoće, probali smo, ja sam se oduševio i lako smo došli do rešenja - rekao je Rale o novoj pevačicinoj pesmi, dodajući da je teško opisati muzički pravac kojim su krenuli, jer je u pitanju nešto autentično i posebno.

Kako je za pevačicu uradio dve pesme, otkrio je i da se Ana Nikolić više dopala druga numera.

Rale je nedavno imao hitnu operaciju

Rale se osvrnuo i na zdravstvene probleme sa kojima se nedavno suočio nakon operacije.

- Bukvalno ništa nisam radio 2-3 meseca, zbog operacije. Zvali su me je Rada Manojlović, Stoja i Milan Petković.

Goran Ratković Rale Foto: Kurir

Na pitanje da li je nakon operacije promenio životne navike, priznao je da se nije odrekao ni cigareta.

- Moj problem je bio što sam poslušao ono što su mi rekli usmeno, ali na otpusnoj listi piše šta treba da pijem od lekova, a to nisam ni čitao, ni pio, zato sam zaglavio u bolnici ponovo - istakao je iskreno.

Dodao je i da oporavak još traje:

„Bolje sam bio pre operacije nego sad, treba mi vreme da se oporavim.“

"Ana brine o meni"

Ana Nikolić i Goran Ratković Rale u problemu  Foto: Kurir, ATA images, Print Screen, Shutterstock, Damir Dervišagić

Govoreći o Ani, Rale je otkrio da mu je velika podrška:

 -Ana brine o meni. Nije se pojavila jer je danas godišnjica smrti njenog oca. Na poslovnom planu se ona i ja uopšte ne svađamo, to može da bude zašto mi zvoni telefon ili tako nešto. Ona uvek prva kaže izvini - rekao je Ratković.

Na pitanje o njihovom odnosu i budućnosti, ostao je misteriozan:

- Nikad se tu ne zna šta će biti - poručio je kompozitor.

Dotakao se i teme mogućeg crkvenog venčanja, a odgovor je nasmejao prisutne:

- Ana odlučuje sve, ona je glavna- rekao je kroz osmeh.

Na kraju je priznao da zbog zdravstvenih problema nije stigao da isprati pesme za Evroviziju, jer mu je trenutno prioritet oporavak.

