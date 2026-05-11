Magla bend večeras nastupa pred punim Sava Centrom, a u prvim redovima, našle su se brojne poznate ličnosti.

Među njima, veliku pažnju privukla je Natalija Jokić, inače supruga proslavljenog košarkaša Nikole Jokića.

Natalija se pojavila na ovom događaju sa drugaricom, a jedan detalj koji je Vlada iz benda ispričao za MONDO, ostavlja bez teksta.

Kako je ispričao tik pred koncert, Nikola i Natalija su ih čak tri puta molili da im sviraju na svadbi. To se na kraju nije realizovalo, jer je bend bio zauzet u tom periodu.

Ovako je Natalija izgledala kad je ekipa Monda primetila na koncertu:

Godišnje zaradi više od 50.000.000 $, a spava u apartmanu od 120 €

Podsetimo, Nikola Jokić je letos posetio Crnu Goru, gde je uživao u odmoru posle naporne sezone.

Najbolji svetski košarkaš boravio je u Baru, gde je provodio vreme sa suprugom i prijateljima. Njegovo prisustvo izazvalo je pažnju u gradu na Crnogorskom primorju, a posebno među najmlađima.

Kako smo tada pisali, Jokić je prespavao u apartmanima iznad Bara, odakle se pruža predivan pogled na ovaj grad.

Prema navodima sajta za izdavanje nekretnina, ovaj apartman nudi prelepi pogled na vrt, kao i spoljašnji bazen i bar i nudi privatan parking. U okviru apartmana s klima-uređajem, nalaze se i odvojena spavaća soba, kupatilo i dnevna soba, a na raspolaganju je i TV s ravnim ekranom. Ipak, ono što je najzanimljivije je činjenica da noćenje u ovom objektu tokom jula i avgusta košta samo 120 evra, što je za Jokića i više nego simbolična cena kada se zna da mu je godišnja zarada više od 50 miliona dolara.

Račun od 5,80 €

Podsetimo, tada smo u Baru "naleteli" na trostrukog osvajača MVP nagrade NBA lige, i taman što je otišao od stola za kojim je sedeo sa suprugom Natalijom i ćerkicom Ognjenom odlučili smo da zauzmemo istu poziciju.

Iza porodice Jokić ostao je na stolu račun, a na njemu...verovali ili ne samo tri stavke.

Umesto šampanjca, koktela i ekstravagantnih porudžbina, za njihovim stolom našla su se kafa, kisela voda i jedan sok. Ni traga od razmetanja! Obična narudžbina, obična bašta kafića, obični ljudi. A račun ukupno 5 evra i 80 centi!

