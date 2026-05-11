Sofija Janićijević šokirala je milione gledalaca "Elite" kada je konačno priznala razloge zbog kojih se ljubila sa 41 godinu starijim Danetom Angelovskim iz Severne Makedonije, a tim povodom se sada oglasio njen otac.

Sofijin otac: "Nisam to ispratio"

Sofijin otac Slavko Janićijević Caki sada se oglasio povodom ćerkine afere, a na pitanje kako komentariše Sofijino priznanje o kom bruji čitav Balkan, Caki kaže da u to "nije upućen".

- Nisam to ispratio, nisam stigao. Bio sam na putu, danas sam stigao negde oko 18h ovde. Ne znam šta bih vam rekao, stvarno nisam to gledao niti sam upućen. Ne znam, dok ona ne izađe, ja nemam šta da kažem - rekao je Slavko, koji je ćerki u subotu organizovao rođendan u "Eliti" i poslao joj čestitku.

- Ona je to tražila od mene, to sam joj obećao. Obećanja nikada ne kršim, nema sile, pa čak i na moju štetu, ne za ćerku, nego za bilo koga. Kada kažem da ću to uraditi, uradiću.

Na pitanje da li smatra prihvatljivim da Sofijin fan od 70 godina spava u kući nje i njene majke u Ralji, rekao nam je:

- Stvarno ne znam za to. Nisam u kontaktu sa bivšom suprugom godinama. Ne znam što mene pitate, ja živim na Novom Beogradu, oni u Ralji, koliko je to kilometara... Ja u to ne mogu da verujem, ali ne znam šta da vam kažem. Zbunjen sam, baš. Ja stvarno o tome ne znam ništa, rekao bih kada bih znao. Ništa, ali baš ništa ne znam - ponavljao je Slavko i zaključio:

Ćerka mi je, sasvim normalno je da ćemo porazgovarati čim izađe.

"Radila sam šta sam htela"

Iako je mesecima negirala aferu i lagala iz dana u dan, starleta je nedavno priznala da je sedamdesetogodišnjeg Daneta ljubila isključivo zarad materijalne koristi.

- Jesam, radila sam šta sam htela. Ja ne moram da priznam ništa za šta ne znam da postoji. Svesno sam se ljubila sa njim, nije to bilo žvalavljenje. Meni to ništa nije značilo. Ja moram da kažem da sam u Skoplje išla zbog slikanja, to ima u prepiskama, pokloni i kupovina, a iskreno treći razlog je to što je trebalo da mi prepiše imovinu, sve što je želeo da mi prepiše. Ja sam se ljubila sa njim jer sam tako osećala. Jedan poljubac na blic je jedan potpis. Dozvolila sam da me komentarišu, ja nikada nisam uradila ništa slično, ovo mi je eksperiment, to mi se prvi put desilo - šokirala je Sofija sve svojim priznanjem.