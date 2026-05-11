Još jednom je pokazala da je dama svedenog, ali i te kako luksuznog stila. Jokićka je došla u elegantnoj crnoj odevnoj kombinaciji, a aksesoari koje je nosila, vrede čitavo bogatstvo.

Čitavo bogatstvo ima na sebi

Ukupna vrednost njenog stajlinga je oko 80.000 evra, što je vrtoglava cifra, a u toj vrednosti mogu se naći stan ili premium automobil. Ona je uvek važila za visoko stilizovanu damu. Naime, sat na njenoj ruci je bio prestižan, kao i nakit i dizajnerska torba.

Cena sata koji je nosila vredi oko 35.000, narukvica sa pet motiva od sedefa i zlata iznosi oko 5.500 evra.

Pogledajte kako je izgledala:

Žena Nikole Jokića na koncertu Magla benda: Nataliju retko vidjamo u javnosti Izvor: MONDO

Druga narukvica bila je u visini od 15.000, a ona sa dijamantima dostiže čak 13.000. Dizajnerska torba, izuzetnog kvaliteta trentuno vredi oko 11.000 evra.

Jokić zbog Natalije hteo da napusti košarku

Podsetimo, samo dva meseca nakon što su stupili u vezu, veliki problem im je bila razdaljina. Natalija se tada se školovala u Americi što je Nikola vrlo teško podneo.

Pokojni Dejan Milojević za RTS ranije ispričao je da je košarkaš zbog njenog odlaska poželeo da odustane od svoje karijere.

- Jednostavno imao je težak momenat gde je u tom trenutku njegova sadašnja supruga Natalija otišla za Ameriku i njemu se jednostavno nije igralo. On je meni u jednom trenutku rekao na treningu: "Deki, meni se više ne igra košarka". To mi je bio šok. Pokušao sam da mu objasnim. Shvatio sam šta je razlog. Nije što se njemu više ne igra ili što ne voli igru ili da mu je nešto dosadilo - ne. Jednostavno emotivno je bio prazan, tu se nadovezao odlazak njen na studije u Ameriku. Njega je to dosta pogodilo. Trebalo mi je vremena da ga vratim, da glavom bude ponovo na treningu.

Letovali za 120 evra

Podsetimo, Nikola Jokić je letos posetio Crnu Goru, gde je uživao u odmoru posle naporne sezone.

Najbolji svetski košarkaš boravio je u Baru, gde je provodio vreme sa suprugom i prijateljima. Njegovo prisustvo izazvalo je pažnju u gradu na Crnogorskom primorju, a posebno među najmlađima.

Kako smo tada pisali, Jokić je prespavao u apartmanima iznad Bara, odakle se pruža predivan pogled na ovaj grad.

Prema navodima sajta za izdavanje nekretnina, ovaj apartman nudi prelepi pogled na vrt, kao i spoljašnji bazen i bar i nudi privatan parking. U okviru apartmana s klima-uređajem, nalaze se i odvojena spavaća soba, kupatilo i dnevna soba, a na raspolaganju je i TV s ravnim ekranom. Ipak, ono što je najzanimljivije je činjenica da noćenje u ovom objektu tokom jula i avgusta košta samo 120 evra, što je za Jokića i više nego simbolična cena kada se zna da mu je godišnja zarada više od 50 miliona dolara.

