Bivši učesnik rijalitija Elita Nemanja Gačić tvrdi da je i sam čuo priče o bratu Stanije Dobrojević, navodeći da je moguće da je od stresa dobio zdravstvene probleme.

On je pričao iskreno kao i uvek, a dotakao se i situacija koju u rijalitiju drmaju sve, a tiču se odnosa Maje i Asmina, dok je otkrio i šta misli o aferi Sofije Janićijević i čuvenog Daneta.

- Stanijin ulazak je bio bum, ali ništa specijalno. Mislim da ona treći put nešto ulazi u rijaliti i uvek je ista. Ona ništa ne menja. Mislio sam da će to viti veliki neki preokret, čeka se velika Stanija i najavljivali su je mesecima, ali se ništa specijalno nije desilo.

Njene svađe sa Asminom su bezveze. Nije on lik koji ima neki vokabular, on je bauštelac i uvek vuče na galamu, ali to je sve što može da ponudi.

Maja se sa njim smuvala u inat Staniji i u fazonu je da hoće da joj dokaže da može da ima i njega. Da Stanija nije ušla, ona bi se zezala sa njim i na tome bi samo ostalo.

Asmin je sa druge strane, hteo svima da dokaže da može da ima Maju. Bio sam u sedmoj sezoni kada je ušla u vezu sa na primer Stanislavom Krofakom.

Ona ako nema temu naći će je i smuvaće se sa Janjušem, samo da bi se nešto zavrtelo oko nje - rekao je Nemanja, da bi potom komentarisao i poziciju Aneli Ahmić, koju ima trenutno u rijalitiju:

- Aneli sada ima zanimljivu priču. Izdigla se iznad situacije, ali sad se i čini da ima veću podršku nego što je imala. Ona može visoko da se pozicionira ove sezone.

O Stanijinom bratu

Nemanja se dotakao i Stanijinog brata Sanija, te je prokomentarisao priče vezane za to što se navodno zbog Stanije razboleo.

- Što se tiče cele te priče oko Aneli, Stanije i Asmina, tu su svi imali uzajamnu korist. Svi su tu oni imali koristi i kad je novac njegov u pitanju, i rijaliti i honorari.

Sve to stoji, samo ne mogu da prebacuju krivice. Aneli ne bi bila to što jeste da nije bilo Stanije i Asmina i cele te priče koja se pokrenula od samog početka - priča on i dodaje:

- Pročitao sam te priče o Stanijinom bratu. Zašto bi on imao probleme? Neko će njega da bije jer mu je sestra Stanija. Šta je to Stanija uradila da bi ti uzeo i dirao nekoga? Ne treba niko da ga dira zato što je njen brat.

Radila je svašta sa dekom, isplivao je snimak gde se ljube, a prva je bacala kamen na Milicu Veličković svojevremeno.

Ona u rijalitiju proziva Milicu Veličković da je imama intimne odnose sa ko zna kim, ali ništa od toga se nije dokazalo.

Sofija ne zna unutra da su se pojavili i kako snimci sa tih nadzornih kamera. Ona je sad tek počela da popušta i da priča šta je sve radila sa Danetom. Do skoro to nije bio slučaj.

Meni su devojke nudile novac, nudile su da mi pomognu, da mi kupe auto, ali nikad to nisam prihvatao. Znači, postoje stvari koje treba preseći u glavi. Sofija možda nije želela da odbije, ima svoje razloge i utom smislu ne bih više ni ulazio u to.

Čujem da je Asmin pričao da mu je opala kosa zbog Stanijinih slika. Malo mi je to ružno, zamisli koliki si ti seljak, da moraš to da pričaš javno.

On možda ima alopeciju, to je ona sama rekla. Možda je dečko i stvarno imao problem, možda ga je potreslo nešto oko nje i nije mu svejedno da mu se sestra ponaša tako kako se ponaša, ali to su priče, ograđujemo se.

Bogu hvala imam normalnu sestru, ali ne znam ni kako bi se ja osećao da sam u njegovim cipelama. Ako pričamo o tome, Taki Majin bi onda bio ćelav zbog svega šta mu radi ćerka, ali dobro, to je neka druga tema. Njemu su pričali da mu Stanija sestra radi za lovu, tako da razumem da su to stresovi koji utiču. Sve i da je istina, Asmin ne treba da udara na to - rekao je Gačić.

O Sofiji Janićijević i Danetu

Nemanja tvrdi da je Sofija Janićijević nesnađeno reagovala na informacije o njenom odnosu sa Danetom, kao i da joj je trebalo vremena da shvati da je sve isplivalo u javnost.

- Mislim da Sofija nema nikakvih problema sa time da bude sa nekim ko je mnogo stariji.

