Regionalna muzička zvezda Saša Matić održao je sinoć veliki solistički koncert u prepunoj dvorani Mejdan u Tuzli, gde je preko 5.000 ljudi od prve do poslednje pesme napravila atmosferu za pamćenje.

Već nakon prvih taktova bilo je jasno da Tuzlake očekuje veče puno emocija, dobre energije i hitova koji su obeležili Sašinu karijeru dugu više od dve decenije. Publika je uglas pevala njegove najveće pesme, a dvoranom su se tokom cele večeri smenjivali aplauzi i ovacije.

Saša Matić sve dirnuo

Posebno emotivan trenutak dogodio se pred kraj koncerta, kada se Saša obratio publici i zahvalio im na ljubavi koju mu godinama pružaju.

Foto: Saša

- Posle ovoliko godina na sceni čovek pomisli da je sve video i doživeo, ali onda dođe Tuzla i podseti me zašto se bavim ovim poslom. Dok god ovako pevate sa mnom i osećam ovu ljubav, znaću da radim pravu stvar. Hvala vam što ste mi još jednom napunili srce - rekao je Saša Matić.

Saša Matić održao veliki solistički koncert

Ovo je bio njegov treći veliki koncert u Tuzli tokom karijere, a sudeći po reakcijama publike i atmosferi u Mejdanu, emocije između pevača i publike iz godine u godinu postaju sve jače.