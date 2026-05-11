Slušaj vest

Prijateljica aktuelne rijaliti učesnice Stanije Dobrojević, Maja Duhonj, rešila je da progovori o trenutnim dešavanjima u Beloj kući.

Naime, ona kaže da je Stanija očekivano dobra, a potom objasnila i zbog čega.

1/5 Vidi galeriju Rijaliti takmičarka Stanija Dobrojević bila je na Bahamima, odakle se svakodnevno oglašavala, a pisalo se da ju je tamo odveo njen navodni dečko, koji je pet godina stariji od nje Foto: Instagram, Printscreen

- Za mene je Stanija očekivano dobra u svim situacijama kroz koje priolazi u rijalitiju otkako je ušla u sezonu devet. A znate zašto? Odgovor je prilično jednostavan. Zato što je uvek iskrena. Ne kalkuliše, daje se potpuno i bez zadrške. Običan narod koji gleda ovaj rijaliti format to odlično vidi i prepoznaje. I baš zbog te svoje iskrenosti Stanija je već više od decenije miljenica nacije.

"Blatio je Stanijinu majku..."

Ona je zatim prokomentarisala Stanijin odnos sa Asminom i ističe da je očekivala da će se on tako ponašati.

- Ne mogu reći da nisam očekivala da će vređati Staniju i pokušati da je omalovaži i degradira u trenutku kada bude sateran u ćošak istinom kojom ona barata. A manipulatori i lažovi kakav je on, kada se nađu u takvoj bezizlaznoj situaciji, ne biraju ni sredstvo ni način da zaštite sebe da im se ne skine maska i da u javnosti ne budu razotkriveni potpuno. Ali svakako nisam očekivala da će da blati Stanijinu majku koju je video svega nekoliko puta, a tek brata kojeg suštinski i ne poznaje. Ne povređuju njih njegove reči, jer ceo svet je sad već video i shvatio da Asmin sve što kaže slaže, najblaže rečeno. Ali da osećaju razočaranje što su sebi dozvolili da u svojoj kući ugoste nekog takvog za naše najveće praznike, definitivno osećaju - istakla je.

Problem im je što Stanija ostaje do kraja

Ona se zatim osvrnula na njene svađe u Beloj kući.

1/9 Vidi galeriju Ovako izgleda Stanijin stan u Rumi Foto: Printsceen/Pink, Printscreen/Instagram

- Stanija je svojim ulaskom okrenula rijaliti naopačke, to je potpuno jasno. Svako od njih je imao neku svoju računicu, plan i strategiju pre njenog ukaska. I svi su bili ljubazni i fini dok su mislili da je ona samo specijalni gost koji ostaje kratko. Ali problem je nastao onog trenutka kada je objavljeno da Stanija ostaje do kraja i da ima prava da se bori za prvo mesto. To je glavni razlog, po mom mišljenju. Janjuš mi je nepojmljiv jer je bukvalno izgoreo od ljubomore i na procente i na fanove, o penthausu da ne pričam. Izgoreo je čak i na 101 ružu... Stvarno je jadan s takvim ponašanjem - kaže.

"Potresle su me Stanijine suze"

Maja se dotakla današnje podele budžeta.

- Danas posle Boginjine podele budžeta veoma su me potresle Stanijine suze, jer znam koliko nju bole te stvari zbog kojih joj je ova mrtva hladna rekla da je folirant. Ne znam šta joj bi. Ne želim da poverujem da je u stanju da percipira toliko pogrešno stvari zbog ljubomore i sujete izazvaneStanijinim dobrim odnosom sa Anđelom?! - objašnjava.

Uvrede Maje Marinković

Kaže da je Marinkovićkine uvrede uopšte ne pogađaju, istakavši da joj se smučila.

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen

- Što se tiče uvreda Maje Marinković, uopšte me ne pogađaju, verovali ili ne. Toliko su mi prizemne i banalne. Ja znam ko sam i šta sam i toliko sam ponosna na sebe što sam deo studijskog tima koji učestvuje u studijskim ispitivanjima lekova koji se koriste u lečenju karcinoma pluća, da prizemne uvrede na konto mog fizičkog izgleda jedne neobrazovane persone svakako ne mogu da me ponize i omalovaže, al' ni malo. A što se tiče tužbe, samo napred. Ja nisam glupa da izgovaram reči koje moje uši nisu čule, a napisala sam ih u čestitki iako sam veoma razmišljala da li je momenat zato što je u pitanju bila slava. Presekla sam samo iz razloga što mi se Maja smučila sa svojim pokušajima da Staniju napravi lažovom, a verujte da nije - ističe.

O Staniji i Anđelu

Stanijina drugarica kaže da joj se dopada u kom pravcu se razvija drugarstvo između Anđela i Stanije.

- Što se Anđela tiče, imam utisak da je dobar momak, fin, kulturan, lepo vaspitan. Dopadaju mi se njihovi neobavezni razgovori o fitnesu i lepom životu koji oboje imaju van rijalitija. Dakle, što se mene tiče, neka se druže, nemam ništa protiv. Ne verujem da će njihov odnos u rijalitiju da preraste u nešto više od toga. A ako i preraste, Stanija ima svu moju podršku da bude srećna i ispunjena - zaključila je.

Kurir.rs / pink

BONUS video: