Slušaj vest

Takmičari rijalitija "Elita 9" našli su se pred novim izazovom nakon što im je Veliki šef zadao da izglasaju najvećeg narcisa u Beloj kući.

Iako je delovalo da će glasanje proći bez većih tenzija, situacija je ubrzo eskalirala u niz međusobnih prozivki i burnih komentara, a posebnu pažnju privuklo je ponašanje Asmina Durdžića, koji je pokušavao da opravda loše rezultate sa poslednjeg preseka glasova.

Haos u Beloj kući

Sofija Janićijević o kojoj javnost bruji zbog veze sa Danetom, bez zadrške je prihvatila etiketu narcisa, pa je čak priznala da najviše voli sebe.

Prvo mesto dodelila je Maji, drugo sebi, dok je treće mesto pripalo Lepom Mići, uz opasku koja je nasmejala, ali i šokirala ukućane.

- Čim nabaci 20 grama sala odmah ide da otpliva i to skine - rekla je Sofija.

1/8 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Instagram

Ipak, pravi haos nastao je kada je reč dobio Asmin Durdžić, koji je vidno pogođen svojim lošim plasmanom i procentima glasova pokušao da objasni zbog čega je doživeo debakl.

- Morate da znate da su Stanijina i Anelina podrška glasale protiv mene i dale vetar u leđa Mileni i Bebici - rekao je Asmin.

Tu se nije zaustavio, pa je ubrzo prozvao i Daču.

Asmin otkrio kakva sudbina čeka Aneli i Staniju

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić svađa Foto: Printscreen

- Dača ga je is**šio sto posto, jer dok se družio sa mnom je imao 85 posto. Sad znam da ću u julu oduvati i jednu i drugu! - besno je izjavio Durdžić.

Za kraj izlaganja, Asmin je odlučio da prokomentariše i Teodora, koju je nazvao velikim narcisom jer u aktuelnoj anketi nije navela svog dečka.