Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, ponovo je uspeo da šokira široke narodne mase. Nakon što je sinoć snimao uživo prenos na svom kanalu sa pevačicom Darom Bubamarom, postavjajući škakljiva pitanja, sada se ponovo oglasio.

Ovako su on i Dara sinoć izgledali:

Naime, njegova najnovija objava je ponovo iznenadila brojne pratioce.

Na provokativnoj fotografiji, ležao je potpuno nag. Dok je tako golišav ležao na krevetu, iza njega je uslikana njegova devojka Milena Stamenković sa sve špricem u ruci.

- Moja odabrana medicinska sestra - napisao je Bogdan na objavi, što je dodatno rasplamsalo javnost.

Iako mnogi predpostavljaju da je u pitanju vitaminska terapija ili nešto slično, nije časio časa da potpuno iskoristi ovu situaciju za novu provokaciju u njegovom nizu istih.

Neverovatnom brzinom, slika je postala viralna, a brojne reakcije na mrežama su podeljene. S jedne strane, oštro ga osuđuju i ovaj potez smatraju neprikladnim, dok drugi vide kao promišljen potez kojim uspeva da dobije pažnju javnosti.

Pravi kuću od 4 miliona evra

Baka Prase, nedavno je pričao da želi da uloži u izgradnju kuće čak četiri miliona evra.

- Napraviću divnu kuću, sa studijom u garaži tako da kada snimate video u pozadini mogu da se vide parkirana kola. Garaža će imati 12 parking mesta, a možda i više. Gore će da se providi voda iznad garaže, tu će biti bazen - rekao je on.

On je tada, tokom uživo prenosa na društvenim mrežama, najavio da je reč o gigantskom imanju koje će uključivati bioskop, prostor za slavlja ali i rekreaciju.

- Kada je lepo vreme, moći ćemo da otvorimo teretanu i treniramo napolju, a posle da uskočimo u bazen. Planiram i zaseban objekat za proslave i odmor, a biće i bioskopa. Kuća će imati preko 1000 kvadrata - otkrio je Baka.

"Zidaću je 2-3 godine"

On je, naime, osmislio da kuća bude cela od kamena.

- Kuća će biti u potpunosti od kamena, okolo će biti šuma, sa sivim crepom i krovom. Kod ulaza će biti fontana, napraviću kružni tok iz kojeg će se ići u garažu i spoljni parking. Ovo je ludilo i jako dobro izgleda.

Potom je objasnio kakvi su mu planovi, priznavši da planira da izdvoji ozbiljan novac.

- Kuću ću zidati oko dve i po, pa možda i tri godine. Planiram da uložim oko 4 miliona evra u sve - rekao je influenser tada.

