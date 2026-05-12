Pevačica Aleksandra Bursać u braku je sa deset godina mlađim kolegom Stevanom Sekulićem, a pre 5 meseci se porodila i na svet donela prelepu dovjčicu.

Aleksandra je sada objavila fotografiju na kojoj njihova mezimica pozira sa velikom belom mašnom na glavi ispred, dok se u prvom planu vidi simbolična poslastica, keks na kojem stoji upaljena svećica broj pet.

„Volimo te čedo naše“, napisala je uz fotografiju.

Aleksandra Bursać Foto: Printscreen/Instagram

Stevan je zaprosio u Diznilendu

Podsetimo, Aleksandra Bursać krila je dugo vezu sa mlađim kolegom, a na društvenim mrežama 2024. godine objavila je fotografije sa prosidbe koja se dogodila u Diznilendu.

Majčinstvo

Pevačica Aleksandra Bursać i njen suprug Stevan uživaju u roditeljstvu, ali i slatkim mukama kada je uspavljivanje bebe u pitanju. Ona na mrežama često deli snimke iz doma sa naslednicom.

Naime, pevačica kaže da je uspavljivanje bebe najizazovnije, te se lavovski bore da sve obaveze podele i odrade posao kako treba.