PEVAČICA SE UDALA ZA 10 GODINA MLAĐEG, A SAD ĆERKI SLAVE 5 MESECI OD ROĐENJA Objavila neodoljivu sliku iz doma (FOTO)
Pevačica Aleksandra Bursać u braku je sa deset godina mlađim kolegom Stevanom Sekulićem, a pre 5 meseci se porodila i na svet donela prelepu dovjčicu.
Aleksandra je sada objavila fotografiju na kojoj njihova mezimica pozira sa velikom belom mašnom na glavi ispred, dok se u prvom planu vidi simbolična poslastica, keks na kojem stoji upaljena svećica broj pet.
„Volimo te čedo naše“, napisala je uz fotografiju.
Stevan je zaprosio u Diznilendu
Podsetimo, Aleksandra Bursać krila je dugo vezu sa mlađim kolegom, a na društvenim mrežama 2024. godine objavila je fotografije sa prosidbe koja se dogodila u Diznilendu.
Majčinstvo
Pevačica Aleksandra Bursać i njen suprug Stevan uživaju u roditeljstvu, ali i slatkim mukama kada je uspavljivanje bebe u pitanju. Ona na mrežama često deli snimke iz doma sa naslednicom.
Naime, pevačica kaže da je uspavljivanje bebe najizazovnije, te se lavovski bore da sve obaveze podele i odrade posao kako treba.
- Posle pet sati borbe konačno je zaspala... Da li se i vi borite noću sa bebom koja neće da spava - napisala je nedavno pevačica u opisu slike.