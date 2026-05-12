Zakazani koncert grupe "Mobi Dik" za 15. maj u Banjaluci, otkazan je zvanično zbog loše prodaje karata.

Slabo interesovanje

Iako su svi mislili da će ovo biti veliki spektakl i da će interesovanje publike i ljubitelja dens muzike biti enormno, desilo se potpuno suprotno.

Kako piše Informer, prodata je samo nekolicina karata, te se organizacija kompletnog koncerta nije isplatila.

Srđan Mobi Dik

Oglasili se organizatori

Organizatori su zvaničnim saopštenjem potvrdili otkazivanje koncerta.

- Nakon detaljne analize prodaje i ukupnog interesovanja, uvideli smo da banjalučka publika trenutno nije dovoljno zainteresovana za realizaciju ovog događaja na nivou koji ovakav koncert zaslužuje.

Takođe, organizatori su naveli da će svi koji su kupili ulaznice dobiti refundaciju novca u roku od sedam dana.

Oglasio se Srđan Čolić

Nakon obaveštenja o otkazivanju koncerta oglasio se i Srđan.

Uvek je bio iskren

- Nisam obavešten o tome da je koncert otkazan. Možda je bolje da pozovete organizatore, te ljude koji su okačili koncert. Koliko je karata prodato to zaista ne znam - kratko je poručio pevač Srđan Čolić za Blic

