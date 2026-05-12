Natalija Jokić, supruga najboljeg košarkaša NBA lige Nikole Jokića, ne prestaje da intrigira javnost, a nedavno je sve poglede privukla svojim luksuznim stajlingom od neverovatnih 80.000 evra na jednom koncertu u Beogradu. Natalija je na koncert "Magla benda" došla u društvu sestre, zanosne plavuše Maje Maćešić, koja je njena najveća životna podrška i koja iz senke ponosno bodri uspehe svog slavnog zeta.

Maja i Natalija sedele su u prvom redu, a pored njih bila je prazna stolica koja je trebalo da pripadne Nikoli Jokiću. Košarkaš zbog poslovnih događaja nije mogao da prisustvuje koncertu.

"Natalija je moja druga polovina"

Iako Natalija sa suprugom Nikolom i ćerkom Ognjenom živi u Denveru, razdvojenost od porodice, zahvaljujući modernim tehnologijama, ne predstavlja prepreku za njen odnos sa sestrom. Maja Maćešić je u jednom razgovoru istakla koliko su bliske.

- Natalija je moja druga polovina, mi smo stvarno jako vezane, daleko smo, ali to ništa ne znači”.

Pored sestrinske ljubavi, Maja ne krije ni oduševljenje uspesima koje njen zet niže na košarkaškom terenu:

„Mi smo stvarno presrećni zbog svega. Izuzetno smo ponosni”-

Intervju sa zetom za master rad

Zanimljiv detalj iz Majinog života jeste to da je upravo ona intervjuisala slavnog košarkaša. Naime, nakon završenog Pedagoškog fakulteta, Maja je upisala master studije, a za jedan od radova izabrala je najpoznatijeg člana svoje porodice:

- Bilo je to za moje master studije... imala sam određenu temu i bilo mi je najlakše da intervju uradim sa nekim koga znam.

Tom prilikom, Nikola je otkrio kojom bi pesmom opisao svoj život, osvrćući se na svoju veliku strast prema konjima:

„Iskreno mislim da nema tako lepa pesma. Volim tamburaše, taj stil muzike i taj stil života, pa neka bude 'Već odavno spremam svog mrkova', jer to je ipak moja ljubav od 12. godine. Ja i dalje mislim da ću na neki način biti konjar, i baviti se tim sportom...”.

Stajling od 80.000 evra

Dok Maja gradi svoj put u pedagogiji, njena sestra Natalija oduševljava svojim modnim izborima. Na nedavnom koncertu "Magla benda" u Beogradu, Natalija se pojavila u elegantnom crnom izdanju, ali su pažnju najviše privukli njeni skupoceni aksesoari, čija ukupna vrednost dostiže cenu jednog stana – oko 80.000 evra.

Na njenoj ruci našao se prestižni Roleks sat vredan oko 35.000 evra, čuvena Van Cleef & Arpels "Alhambra" narukvica od 5.500 evra, kao i dva kultna komada Cartier nakita vredna 15.000 i 13.000 evra. Stajling je upotpunila klasičnom crnom Šanel torbom sa zlatnim detaljima, čija je cena oko 11.000 evra. Ovim izdanjem, supruga našeg asa je još jednom potvrdila status najbolje stilizovane žene sportiste.