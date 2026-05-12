Harmonikaš, producent i aranžer Endži Mavrić već 25 godina je vlasnik muzičkog studija, a u razgovoru za medije nedavno je potkačio pojedine kolege koje su navodno u takve projekte uložili i po nekoliko stotina hiljada evra.

Raskrinkao kolege

- Mnoge priče postoje na tu temu, neki kažu da su uložili 500.000 evra, čak sam slušao neke kolege da kažu da su uložili i milion evra. Mislim da su to njih toliko koštali grubi radovi, možda kopanje, instalacije, elektrika ili rasveta u studiju – rekao je Endži.

Harmonikaš je objasnio šta je najskuplje u muzičkom studiju.

- U ovoj celoj priči najskuplji su zvučnici koji idu od 15.000 do 20.000 evra, možda i više. Sve ostalo imamo svi isto, kompjuter završava najveći deo posla. Plag-inovi su dostupni i koštaju 200-300 evra. Nije tu sada da se pravi neka drama od toga – objasnio je producent.

Foto: Pritnscreen Youtube

Pesma važnija od studija

Endži kaže da je najbitnije kako neka pesma zvuči kao finalni proizvod, a ne to koliko košta studio gde se numera snimala.

- Uvek sam pričao da vidimo semafor, što bi rekao Mile Kitić da vidimo kako stoji rezultat na semaforu. Šta je izašlo iz tog studija, koje pesme kako sve to zvuči na televiziji, radiju? Ljudi se zaluđuju sa glupostima. Ako nemate čoveka koji ne zna to da vam uradi, a ovamo laje i priča, sve je tu džabe – zaključio je on.

"Mnogi pevaju tuđe pesme, pa se ništa ne desi"

Muzičar je prokomentarisao vrtoglav uspeh mladog pevača Jakova Jozinovića koji je postigao pevajući tuđe pesme.

- Dečko je stvarno napravio jedan ozbiljan posao i uvertiru za ono što mu sleduje. Sigurno ni on nije očekivao ovoliku popularnost. Nisam isključiv kada su kaveri u pitanju, da me neko ne shvati pogrešno. Eto, moj prijatelj i komšija Peđa Jovanović u doba korone... On ima jako lepu peskovitu boju glasa, jako prijatno i namazano je uz klavir pevao neke pesme... To je bilo toliko pitko i lepo. Baš mi je rekao bilo mu je dosadno i kao hajde nešto da se dešava - govorio je Mavrić za Blic i dodao:

- Mnogi pevači kad urade kaver, urade sve već što smo čuli i ništa se nije desilo. A Peđa i Jakov su dali nešto novo, nešto drugačije. To je neka hemija sa publikom... Samo pamet u glavu što se tiče Jakova i da se nastavi nadalje neka ozbiljna priča, ne sumnjam u to... Niko ne može da mu ospori uspeh i ja mu želim zaista sve najbolje - izjavio je Endži za Blic.

