Region već nedeljama bruji samo o jednom događaju velikom koncertu “Južni vetar festival”, koji će 27. juna biti održan na Tašmajdanu.

Još od trenutka kada su karte puštene u prodaju, publika iz svih krajeva regiona postavlja isto pitanje:

Ko će stati na binu i pevati najveće hitove legendarnog muzičkog sastava koji je obeležio generacije?

Društvene mreže poslednjih dana doslovno gore od komentara, nagađanja i spekulacija. Fanovi u brojnim grupama pokušavaju da otkriju imena izvođača, prisećaju se starih pesama i dele uspomene uz muziku koja je decenijama bila soundtrack života širom Balkana. Interesovanje za koncert raste iz dana u dan, a mnogi ovaj događaj već sada nazivaju muzičkim spektaklom godine.

Organizatori su konačno rešili deo misterije i otkrili prvo veliko ime koje će nastupiti 27. juna na Tašmajdanu, a to je legendarni Srećko Šušić.

Koncert Južnog vetra na Tašmajdanu

Vest je izazvala oduševljenje među publikom, jer je upravo Srećko Šušić jedan od najprepoznatljivijih i najvoljenijih glasova koji su obeležili eru Južnog vetra. Njegove pesme i danas se pevaju u kafanama, na slavljima, u automobilima i na koncertima širom regiona, a emocija koju nosi njegova muzika ostala je jednako snažna kao i pre nekoliko decenija.

Generacije su odrastale uz njegove hitove, a publika i danas sa istim žarom peva stihove pesama poput “Rođena si za kraljicu”, “Ulica rađa grešnike” i “Bacio bih sve niz reku”. Upravo te numere postale su simbol jednog vremena, ali i dokaz da prava muzika nikada ne zastareva.

Srećko Šušić je tokom svoje dugogodišnje karijere uspeo da ostane blizak publici, autentičan i prepoznatljiv. Njegov glas i emocija koju prenosi kroz pesmu učinili su ga jednim od najcenjenijih pevača sa ovih prostora, a njegov dolazak na Tašmajdan mnogi smatraju potvrdom da će koncert zaista biti događaj za pamćenje.

Nakon što je objavljeno da će nastupiti na velikom festivalu, Srećko se obratio publici i putem video poruke pozvao sve ljubitelje Južnog vetra da zajedno naprave noć za istoriju.

“I ja sam jedan od onih koji će 27. juna biti na koncertu Južnog vetra na Tašmajdanu. Spektakularno i nezaboravno i zato vas pozivam dođite da se zajedno provedemo”, rekao je pevač.

Njegova poruka dodatno je podigla atmosferu među fanovima, koji su odmah preplavili društvene mreže komentarima oduševljenja. Mnogi ističu da je upravo Srećko Šušić bio ime koje su najviše priželjkivali da vide na spisku izvođača, dok drugi smatraju da je ovo tek početak velikih iznenađenja koja organizatori pripremaju.

Koncert na Tašmajdanu ima posebnu težinu jer predstavlja okupljanje muzike i emocija koje su ostavile dubok trag na domaćoj sceni tokom prethodnih 40 godina. “Južni vetar” nije bio samo muzički pravac – bio je fenomen koji je menjao estradu, punio dvorane i stvarao pesme koje su postale evergreeni.

Zbog toga ne čudi što se za ovaj događaj traži karta više. Ljubitelji dobre narodne muzike iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Crne Gore i Hrvatske, iz Evrope, ali i iz čitavog sveta već planiraju dolazak u Beograd kako bi prisustvovali koncertu o kojem se priča mesecima unapred.

Organizatori su najavili da će već narednih dana biće otkrivena sva imena izvođača, dok će još jedno veliko ime publika saznati već sutra, zbog čega uzbuđenje među fanovima dodatno raste.

Jedno je sigurno – 27. jun na Tašmajdanu biće noć kada će Beograd pevati uglas najveće hitove Južnog vetra, a prvi potvrđeni izvođač, Srećko Šušić, već je dovoljan razlog da se očekuje koncert za pamćenje.