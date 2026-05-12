Aca Amadeus u ranim jutarnjim zatekao je dva lopova u jednom od apartmana u etno selu u Blacu, koji je u njegovom vlasništvu.

Stravične scene u domu Ace Amadeusa

Na fotografijama se vidi Acina krvava ruka nakon što mu je, kako je sam izjavio, staklo palo na ruku.

Na slikama se mogu videti i potpuno razvaljena ulazna vrata i razbijeno staklo na prozoru.

"Palo mi je staklo na ruku"

Klavijaturista je otkrio šta se dogodilo i ispričao detalje nemilog događaja.

- Upala su mi u hotel dva lopova. Jedan je odmah pobegao. Momci su iz Pukovca, jako čudno kao i moj tast što je iz Pukovca. Bio sam u tom trenutku u apartmanu zajedno sa prijateljem, kada su upali, poručio bi im da pljačkaju preko noći, ne rano ujutru. Prijatelj i ja smo ispratili tog dečka, nije došlo do sukoba. Meni je na ruku palo staklo, nema to veze sa ovim incidentom, imam velike posekotine, ruka mi je u zavojima, danas neću ići na snimanje spota sa "Tropiko bendom" zbog toga. Nisam išao kod lekara, ne idem ja kod belih mantila - govorio je klavijaturista za Blic.

Nedavno otvorio restoran

Popularni klavijaturista Amadeus Benda nedavno je otvorio restoran i etno selo upravo u Blacu, čime je zvanično zakoračio u svet ugostiteljstva. Ovaj jedinstveni prostor, koji spaja tradicionalni ambijent i savremeni pristup, već na samom startu privukao je veliku pažnju javnosti.

Tokom večeri kada je bilo otvaranje kroz restoran je prošlo nekoliko stotina gostiju, među kojima su bili prijatelji, saradnici i ljubitelji dobre muzike i provoda. Svi prisutni složili su se u jednom – Aca Amadeus se pokazao kao izuzetan ugostitelj i domaćin, koji je sa puno pažnje i emocije dočekao svakog gosta.