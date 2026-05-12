Slušaj vest

Dragan Marinković Maca nedavno je odlučio da promeni život iz korena, pa se iz Srbije, preselio u Hrvatsku, saznao je i pisao Kurir.

Glumac i šoumen otkrio je kako počinje i kako se završava njegov dan u novom domu i šta je on što ga čini srećnim.

"Odlučio sam da bacim sidro u Istri"

- Novost je da više nisam Sremac, već Istrijan. Da ne bih iščekivao dan kada ću krenuti na more, odlučio sam da bacim sidro u Istri, preko puta Briona. Dom nije mesto gde si rođen, već gde svi tvoji pokušaji bekstva prestaju. Verujem da je ovo konačna destinacija. Volim more, ljudi su divni, Italija je blizu, Italijane obožavam – imaju stila, ukusa, odličnu hranu. Budim se bez notifikacija, slikanja kafe i deljenja savršenih trenutaka s ljudima koje i ne poznajem. Dan počinjem i završavam molitvom. To mi je jedina nada, uteha i spas u ovom opštem ludilu. U svojoj novoj predstavi imam rečenicu: „Sutra nikome nije obećano“. Moramo se baviti suštinskim stvarima - govorio je Maca.

Foto: Printscreen Premijera vikend specijal

Sarajevski glumac i šoumen progovorio je i o predrasudama.

- Dovoljno sam obrazovan da ih nemam. Jednostavno, pokušavam da se ne navikavam na nepravdu. Bez obzira na to koliko te društvo tera da se na nju navikneš, protiv nje se moraš boriti. Ako ne staviš tačku na vreme, svaki sledeći zarez će te boleti. Nemam pardona. Jedan je život, zašto bih ga trošio uzalud. Neću, valjda, da dođem kući, pogledam se u ogledalo i poželim da sam sebe pljunem. Predrasude nemam, ali imam stavove, argumente o kojima možemo da razgovaramo. Ukoliko imaš argument više i ako me njime ubediš da grešim, izviniću se i promeniti mišljenje. Nema kod mene – sviđa mi se ili ne sviđa. To je pitanje ukusa, percepcije, bilo čega, ali znam šta je ljudski i šta nije, šta je moralno, a šta nije - govorio je Maca za Story i dodao:

1/9 Vidi galeriju Dragan Marinković Maca sa suprugom Foto: Damir Dervišagić, Printskrin/Instagram

- Fjodor Simeon ima 15 godina, a Lava zovem Meštrović, jer je upisao kiparstvo na primenjenoj umetnosti. Obojica su stariji od mene, jer sam u martu proslavio trinaesti rođendan. Tek sam ušao u „magareće godine“ (smeh). Imam dva zlatna sina i molim se Bogu da me obraduje sa još dece. Jedva čekam da pored mora šetam sa bepčetom. Voleo bih da dobijem ćerkicu, da ima ko da pazi na mene, ako ikad budem ostario.

"Važno je da nekoga voliš"

Maca je već deceniju u braku sa Jovanom, koja svojom pojavom nikoga ne ostavlja ravnodušnim, a za Kurir je otkrio koje su prednosti i mane imati pored sebe mlađu ženu, ali i koji je omiljeni posao njegove izabranice od svih kojima se do sada bavio.

- Ona ako se pita, ona najviše voli da sam kod kuće - nasmejao se Marinković i nastavio:

1/7 Vidi galeriju Jovana Marinković Foto: Printskrin/Instagram

- Godine nemaju veze, sasvim je svejedno, važno je samo kako se osećaš. To je za neke budale pomodarstvo, mlađi frajer ili mlađa devojčica. Prednosti nema, važno je da nekoga voliš. Da se poštujete, volite i da veruješ u nekoga sa kim deliš postelju. Najvažnija je potreba da sa nekim želiš da provedeš život a taj isti ti je jako mio - izjavio je Maca za Kurir.