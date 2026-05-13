Milan Radulović Laća preminuo je 2022. godine, a obdukcija tada nije rađena jer njegov otac to nije zahtevao. Kako saznajemo nakon četiri godine od smrti tekstopisca, on je umro od posledica lekova koje je koristio zbog bolova u leđima. Kako nam kaže dobro obavešten izvor blizak porodici, Futa je ovu informaciju znao odmah, pa zato nije hteo da se radi autopsija.

Stavio 3 flastera, a smeo samo jedan

- Laća je dugo imao velike probleme s leđima. Nisam siguran da li je imao diskus-herniju ili nešto drugo, ali znam da je imao nesnosne bolove i da se stalno žalio na njih. Pio je razne lekove kako bi se oslobodio bola, ali kao što to obično bude, svaki lek deluje neko vreme, a onda organizam postane imun. Laća je poslednjih meseci koristio lek Fentanil u obliku flastera koji mu je prepisao lekar i koji se lepi na leđa. Nisam siguran koji je lek u pitanju, ali znam da je jak kao morfijum. U početku je to delovalo, znam da nije imao bolove i da mu je bilo konačno laknulo - priča izvor koji je upućen u detalje iz života pokojnog tekstopisca.

Kako navodi dalje, Radulović je znao da odsustvuje iz Srbije i da putuje, pa se ne bi video s njim skoro tri meseca.

- Dopisivali smo se desetak dana pre njegove smrti. Sve je bilo u redu. Pričao mi je o svojim planovima kad se vrati u Srbiju, uglavnom se to ticalo muzike. Meni je bilo čudno što se toliko dugo zadržao u Tel Avivu, pa sam ga to i pitao, a on mi je rekao da su mu se mnogo dopali društvo i grad i da planira da se vrati tamo. Nije mi se žalio na bolove u leđima, mislio sam da je s tim flasterima uspeo da se reši tih problema.

Tek kad se desilo ono najgore, naš sagovornik je saznao kako je i zbog čega Laća skončao.

- Kad su ga pronašli na ulici i kada ga je odnela Hitna pomoć, videli su da na leđima ima tri zalepljena flastera Fentanil, protiv bolova. Odmah su konstatovali da je to uzrok smrti, jer srce nije moglo da izdrži toliku dozu leka.Propisano je da jedan flaster može da se koristi u roku od 72 sata i nikako više od toga, a on je stavio tri odjednom, što je izazvalo srčani udar ili zastoj. Kad su lekari to rekli Futi, on se složio s tim da nema potrebe da se radi obdukcija ako je već to uzrok smrti.

Do zaključenja broja Futa nije odgovarao na naše pozive.

Podsetimo, u javnosti se 2022. pojavilo nekoliko verzija događaja o tome kako je preminuo Milan Radulović u Tel Avivu i ko je i kad prijavio njegov nestanak.

Uz pomoć naših izvora koji su bili uključeni u istragu, tada smo napravili hronologiju ovog nesrećnog događaja.

- U nedelju, 18. decembra, u 10.30 Darko Duspara, porodični prijatelj porodice Radulović, telefonom je pozvao Ambasadu Republike Srbije u Izraelu i obavestio ih o nestanku Milana Radulovića. On je ambasadu informisao o detaljima slučaja i zamolio za pomoć pri njegovom lociranju.

- Ambasada je potom tražila sve lične podatke Milana Radulovića, te sugerisala da otac slučaj nestanka u najkraćem roku prijavu MUP Srbije kako bi preko Interpola izraelska policija bila zvanično obaveštena o slučaju i krenula u potragu.

- Sledećeg dana, 19. decembra, ambasada je primila mejl od Aleksandra Radulovića s detaljnim opisom i hronologijom boravka njegovog sina u Izraelu, u koji je stigao 2. decembra (a planirani povratak bio je 19. decembra), te poslednjom komunikacijom sa sinom. Takođe je obavestio ambasadu da je tog dana, 19. decembra, srpskoj policiji prijavio nestanak sina, kao i da mu je rečeno da će preko Interpola odmah biti obaveštena izraelska policija. Iz ambasade su Aleksandru Raduloviću odgovorili da će u najkraćem roku preduzeti sve da obaveste izraelsku policiju i da će biti u stalnom kontaktu.

Neidentifikovano telo

- Ambasada je potom kontaktirala s kancelarijom Interpola u Izraelu s molbom da u svojim bazama podataka provere da li negde imaju zavedenu osobu sa istim imenom i opisom. Tog dana u bazama podataka nisu ništa našli, ali rekli su da će sutradan proveriti registre u bolnicama.

- U utorak, 20. decembra, oko 13 časova iz izraelske policije su javili ambasadi da se neidentifikovano telo koje odgovara datom opisu nalazi u forenzičkom institutu u Jafi. Nepoznatog muškarca je, naime, Hitna pomoć našla bez svesti, u utorak, 13. decembra, u ranim jutarnjim časovima na telavivskoj ulici, odakle je odvezen do kliničkog centra "Ihilov", a njegovo telo je nakon tri dana prebačeno u forenzički institut "Abu Kabir". Kako su naveli iz izraelske policije, smrt Milana Radulovića, u tom trenutku N. N. lica, bila je konstatovana na putu do bolnice.