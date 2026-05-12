PevačicaElma Sinanović predstavila je publici deseti studijski album "Takve prežive sve" i tim povodom organizovala promociju za predstavnike medije, a tom prilikom govorila je o svom braku sa pokojnim suprugom Smailom Sinanovićem Magijem, ćerki Huliji, problemima sa privatnim poslom i detaljima rada na novom albumu.

Elma Sinanović priznaje da je si srećna i tužna zbog izlaska novog albuma, jer joj se vraćaju sećanja na supruga kojeg je izgubila.

Poljuljana s emocijama

- Pomešano je i nekako sam i srećna i ovaj, malo mi je emocija ono. Kad se setim i kad se vratim u neku bogami daleku prošlost gde su bili neki moji počeci koji su bili onako, šta znam. Lepo, jedan zaista lep dan i moj deseti jubilarni album. Nedostaje mi suprug na današnji dan. Zbog toga sam možda i najviše ovako poljuljana s tim emocijama, pa mi je lepo, pa mi ono naiđe malo i da plačem. Podrška mi njegova najviše nedostaje. Mada sam sad okružena zaista jako lepom ekipom ljudi gde ljudi zaista stoje iza mene. Producenti moji, moji menadžeri, svi, moja porodica. Ali on je bio nešto sasvim, nešto sasvim drugo. Jedan jako, jako poseban čovek. I da nije bilo njega, ne bi mene bilo sad ovde danas sigurno. Ja bih verovatno išla u nekom drugom smeru. Bavila bih se nekim drugim poslom - ispričala je pevačica obuzeta emocijama.

Novinari su je pitali kako danas izgleda njen život u Novom Pazaru. Ona u porodičnoj kući živi sa ćerkom Hulijom.

- Jao, moja ćerka je posebna priča. Mi kad bi uradili tako neki rijaliti, verovatno bi to bi bilo jako interesantno, jer imamo punu kuću, imamo tri kera, imamo mačora. A ja kad se vratim, to je uvek neka jurnjava. To su ti psi koji... Ja rekoh, nama treba jedan rijaliti, pa da ljudi stvarno vide kako je interesantno i kako se kod nas onako živi. Nas dve se puno volimo. Jako smo zaštitnički nastrojene jedna prema drugoj. Kritikujemo jedna drugu, takođe. Ona kaže: "Mama moraš ovako, moraš onako. Ma nemoj više! To je zona komfora. Izađi iz nje". I recimo sa mojim producentom kad se čuju, oni stalno me ogovaraju. "Ma mama neće tako. Treba ovako". Dobra je, dobra je devojka. Srećna sam. Ja sam jedna jako zadovoljna majka, ponosna majka - priznala je pevačica za Blic, pa se dotakla i ćerkinom ljubavnog života. Pisalo se da je u vezi sa bogatim šeikom iz Katara.

- Pa stalno me to pitaju. Ja ne želim da pravim ovaj svoju karijeru na tim pričama vezanim za naslove, vezano ne za novine, rekla, kazala i to. Ja i kad čujem nešto što nije tačno, napravim se da nisam čula, niti želim da demantujem, niti da ovaj potvrdim priču. Izmaknem se lepo. Devojka živi svoj život, ima dečka. Znači ništa od onog što se piše. Znači dečko je normalan, niti je kakav šeik, niti je... Jeste on iz tih zemalja, ali nije on to što se piše da je to. Ali neka, nema veze, neka ljudi, oni to dva dana i već nije, završilo se, prošlo. Ne želim sad da se obazirem na te priče. To mislim da je to neka insinuacija jako loša i da nisu baš ljudi hteli, nisu mislili baš dobro kad su krenuli da pišu u tom smeru. Ali dobro, neka njima služi na čast i to je to - poručila je oštro pevačica.

Prijatelj joj oteo firmu

Elma je nedavno otkrila i da ju je kućni prijatelj prevario i oteo firmu nakon smrti supruga. Tvrdi da joj je dužan 120 miliona dinara.

- Pa to, ja sam to predala tužilaštvu i ljudi tužilaštvo radi svoj posao. Nadam se da će se uskoro privesti pravdi ti ljudi koji su to meni uradili. Jako jedna loša situacija, jako jedna ružna situacija, ali ja verujem u naš pravosudni sistem. Mnogo je spor ponekad, ali je i te kako dostižan i ide to u nekom smeru kako treba da ide. Biće to dobro. Nadam se - rekla je ona.

Priznala je da se i ovog puta mešala saradnicima u rad na pesmama.

- Naravno da jesam. Kažu saradnici da sam teška kao crna zemlja, jer ja gledam to sve do tančina. Ja kad sam radila Kretena: „Meni nešto fali u refrenu”. I onda u pola dva uveče zovem Marka Drežnjaka i kažem: „Marko! Znam šta fali. Muški vokal.” Naravno, obojio je refren i ja sam itekako bila u pravu gde Marko uvek kaže: „Jao, ako ne želiš više da se baviš muzikom, uvek možeš da odeš producente.” Hvala mu na tom komplimentu, ali zaista ja sam neko ko tako radi - ispričala nam je pevačica kroz osmeh.

Njeni fanovi traže da napravi koncet u "Beogradskoj areni". Pevačica kaže da ima planove i za taj korak u karijeri.

- Naravno da ima. Ja sam uvek za neke te velike stvari, ali to treba da se desi u pravo vreme i da se pronađe pravo mesto. Ja želim da se trudim za Arenu. Ja imam toliki muzički opus da imam dva i po sata mojih najvećih hitova da pevam i da zabavim tu moju publiku koja je sigurno velika. Ja to sve znam, ali ja sam perfekcionista i ja ću to uraditi, ali kad budem uradila, to mora biti sve savršeno i mora biti kako treba jer, mislim da je došlo vreme za to. Došlo je to vreme da se pokrenem i da malo radim i na tome - rekla je Elma.