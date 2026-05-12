Poznate ličnosti otvoreno su u javnosti pričale o prvim intimnim odnosima i podelile svoja iskustva. Ceca, Vesna Zmijanac, Ognjen Amidžić, Veljko Ražnatović i Zdravko Čolić otkrili su kada su prvi put imali intimne odnose.

Veljku je bilo traumatično iskustvo

Tako je sin Cece Ražnatović, Veljko Ražnatović, pre nekoliko ispričao u emisiji "Amidži šou" s koliko godina je izgubio nevinost i po čemu pamti to iskustvo.

"Nije bilo neko lepo iskustvo, šta više bilo je traumatično. Imao sam 12-13 godina, a ona 16. To se desilo u muškom toaletu i odmah posle sam pozvao mamu i rekao joj: Mama, desilo se", ispričao je Ražnatović.

Voditelj Ognjen Amidžić izgubio je nevinost sa 15 godina.

"Po mom uverenju prvi s**s sam doživeo sa 15 godina. Tada sam verovao da sam imao s**s, ali sada, kada malo bolje razmislim, smatram da sam radio sve osim toga.

Sećam se da sam pozvao drugaricu iz srednje škole u stan, kada moji nisu bili kod kuće i tada smo radili to nešto, što nikako ne bi moglo da se računa u s*ks", rekao je svojevremeno Ognjen.

"Gubljenje nevinosti je traumatično iskustvo, jer tada završavate jedan život i započinjete drugi. Meni je prvi put bilo prelepo, a izgubila sam nevinost sa 16 godina. Toliko sam bila zaljubljena u tog dečka da sam želela samo njemu da se dam. U to vreme je donja granica bila 16 godina i moram da kažem da sam jedva čekala da napunim toliko da bih sa njim uživala", rekla je Suzana Mančić.

Vesna Zmijanac je prvo intimno iskustvo imala sa nastavnikom

Folk zvezda stare Jugoslavije Vesna Zmijanac nevinosot je izgubila sa nastavnikom matematike.

"Prvi se**ualni odnos imala sam sa svojim nastavnikom matematike, svojom tajnom ljubavlju, na koga sam mislila dok sam odlazila kod majke u Beč i kog sam jedva čekala da vidim kad sam se vraćala", otkrila je Vesna jednom prilikom.

Zdravko Čolić otkrio je da je prvo intimno iskustvo imao sa jednom čobanicom.

"To se desilo na livadi, pa nisam ja džabe Bosanac! Okolo je bio neki kamenjar, u blizini rečica, čista idila. Tim seoskim devojkama koje su čuvale ovce sam kao dete iz grada bio jako simpatičan", uz osmeh je pričao Čola.

Ceca Ražnatović je čekala da postane punoletna kako bi izgubila nevinost.

"Izgubila sam nevinost sa 18 i po godina. Sa ove distance, sve mi je u lepom sećanju", rekla je pre nekoliko godina folk zvezda.

