Slušaj vest

Pevačica Rada Manojlović 25. avgusta puni 41 godinu, a mnogi ističu da izgleda znatno mlađe, čak upola manje od svojih godina.

Evo koliko Rada ima godina

Karijeru je započela učešćem u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", nakon čega je postala jedna od najprepoznatljivijih i najzgodnijih pevačica na domaćoj estradi, pa neretko izaziva iznenađenje kada se sazna koje je godište.

1/5 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Nemanja Nikolić / Nenad Kostić, Kurir Televizija, Antonio Ahel/ATAImages

Ono što je dodatno izdvaja jeste činjenica da se Rada nije podvrgla estetskim operacijama, što je retkost na javnoj sceni.

Rada Manojlović o estetskim intervencijama

Pevačica je jednom prilikom na društvenim mrežama objasnila zašto ne želi da ugradi silikone u grudi.

-Uvek sam za kontru i autentičnost, koliko može. Zadržati neku mladost tim tretmanima, to je okej, ali praviti od sebe slične jedne drugima, nikad neću biti za to. Različitost je lepa i privlačna - istakla je tada.

1/5 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Dodala je i da su se jedine promene na njenom telu prirodno dogodile.

-Jedino što se povećalo su zadnjica i grudi. Imam tu sreću da kad nabacim neko kilo, preko moje idealne težine, to ode baš tamo gde treba. Čula sam priče da sam stavila silikone u grudi i zadnjicu, ali su to gluposti. Samo se nasmejem i nastavim da jedem - izjavila je svojevremeno Manojlovićeva.