Muzička zvezda Tea Tairovićobjavila je danas novi projekat "Dominantna" na svom YouTube kanalu kao poklon publici za svoj 30. rođendan.

Tea Tairović oduševila publiku

Reč je o sedam novih pesama i spotova koji su snimljeni u Sofiji sa sjajnom ekipom koja je svetski uradila posao od početka do kraja.

Sve numere se, koje lično potpisuje Tea kao autor i kompozitor, razlikuju jedna od druge, a neke od njih su na grčkom i engleskom jeziku, te pretenduju da postanu veliki hitovi. 

Tea u jednoj pesmu čak miri istok i zapad, dok u drugom spotu briše suze novčanicama od 500 evra. Takodje je spomenula i Crnu Goru, a ta pesma takođe pretenduje da osvoji srca regiona.

Zapalila mreže

Pevačicini prvi snimci o projektu na društvenim mrežama vrve od pozitivnih komentara, te su ujedno izazvali neverovatno interesovanje kod publike i njenih pratilaca.

- Stigla je "Dominantna"! Lični sam stvaralac novih pesama za koje sam bila inspirisana životom, publikom, koncertima, ljudima koje volim i koji mene vole... Radim stvari da bih ostavila trag, da pružim nešto novo, a da ostanem ona stara "ja". Izabrala sam pravi trenutak i pravo vreme da svojom publici poklonim pesme i nešto što sam sama pravila i bila maksimalno posvećena. Muzika ne poznaje granice, kao ni moj tim, a ni ja sa njima. Želim da uživate u novim pesama za koje verujem da će doći do vaših čula i srca - izjavila je srpska Šakira za medije.

Tea Tairović

Uprkos tome što je u toku Teina koncertna turneja u okviru koje puni najveće koncertne sale i prestižne klubove širom Balkana, ali i Evrope, kod nje inspiracije i kreativnosti ne manjka te je, po svemu sudeći, svoju vernu publiku rešila da obraduje novim hitovima koje će pevati na predstojećim nastupima.

