Nedavno je isplivala vest da je pevačica Milica Ristić, inače bivša supruga Nikole Rađena, u drugom stanju. Naime, ona je to dugo krila sve dok nije rešila da podeli radosne vesti.

Zanimljivo je da je tokom trudnoće snimala i spotove, a danas je odlučila da sebi da oduška i napravi pauzu do dolaska novog života na ovaj svet.

Pevačica je u petom mesecu trudnoće, a sada je otkrila kako se oseća u odnosu na prethodni put kada je bila u blagoslovenom stanju.

Sa bivšim suprugom Rađenom ima jedno dete, a otac deteta koje sada nosi, javnosti nije poznat.

"Hormoni su krivi za sve"

Pevačica ističe da joj ova trudnoća mnogo teže pada, i za razlilku od prethodne kada je za vreme iste radila, sada je odlučila da odmara.

- Jedan dan sam ekstremno pokretna, imam elana i energije za sve, drugi dan lenjija, promene raspoženja. Hormoni su krivi za sve. Pojačane emocije, mirisi, ukusi, sve je izraženije. Sada ću ući u peti mesec. Napornija mi je ova druga trudnoća, svaka trudnica kaže da nijedna trudnoća nije ista, to iskreno i ja sada doživljavam. U prvoj trudnoći sam bila energičnija, pokretna, izdržljivija, sada već to nije slučaj, ali ja sam četiri godine starija, ne znam da li je do hormona, ali izdržavam, ne žalim se (smeh). Ne nastupam, u prvoj trudnoći sam imala taj radni nalet, sada je već stvaralački - objašnjava.

Trudna snimala spot

Ona se prisetila anegdote sa snimanja, kada je radila na spotu za svoju pesmu.

- Vrlo interesantno je bilo na snimanju. Ekipa je znala da sam trudna, tada sam već bila kraj trećeg meseca. Bilo je zahtevno i naporno i meni i njima, mi smo u jednom danu, snimali tri spota i to je trajalo između 17 i 18 sati. Imala sam užasne mučnine, najzahtevnije su mi bile scene iz prvog spota, koje su bile akrobatskog tipa, sutradan sam imala upalu svih mišića - seća se Milica.

"Ne opraštam..."

Pevačica se nadovezala na temu praštanja, pa objasnila koje su njene crvene zastavice i preko čega ne bi prešla u međuljudskim odnosima.

- Kako sazrevamo, menjaju se i stvari koje su oprostive i neoprostivne. Ljudski je grešiti, a božanski praštati. U ovim godinama ne opraštam nepoštovanje. Ostale stvari, dolaze i prolaze. Najteže je oprostiti sebi, svi pravimo greške. I onda sedneš u četiri zida, a to opraštanje sebi je pokazatelj sazrevanja - objasnila je.

Sin zna da stiže beba

Milica kaže da je spremna na sve novo što dolazi sa novim detetom, a njen sin ne kaska za njom, već širokog srca čeka društvo. Objasnila je i kakva je kao mama.

- Spremna sam za sve što dolazi. Sin je spreman za društvo. Ja sam tip mame koji pušta dete da bude svoje, da doživljava i proživljava svoje emocije. Kroz celu trudnoću ja ga ne forsiram ni na šta. On je nekako postao svestan svega, upućujem ga da je on stariji brat i da je on sav onako važan, da će on da bude uključen u sve.Ne treba da forsirate decu da to sad kao moraju da prihvate. Ne, nego polako, oni će to na svoj način - rekla je Milica, a potom otkrila kako je saopštila sinu da će on dobiti brata ili sestru.

Ovako je izgledala kada je prvi put bila trudna:

- On je još mali, pa je to bilo kroz i kroz crtane filmove, da tako kažem, i kroz pokazivanje: „Joj, vidi kako je ova bebica slatka. Je l’ bi volio da imaš batu ili seku?” Prvi momenat kad je on to provalio bio je kad smo otišli kod doktora i kad je on video ceo taj ultrazvuk. Prisutan je u tim odlascima kod doktora. I tada je nekako počeo već da shvata i već je počelo ono, a-a-a, hvaljenje, da tako kažem. Ja ću dobiti “bebu”. Prihvatio je, što mi je najbitnije, iskreno - priseća se pevačica.

"Trudnoća se ne planira"

Ristićka duboko veruje da je mnogo životnih dešavanja upravo u rukama sudbine.

- Zaista se trudnoća ne planira, mislim da je kako ovi gore kažu, tako će biti. Desilo se sve sve kad je suđeno - kaže.

Preseljenje u novi stan

Još jedna novina u njenom životu jeste i novo porodično gnezdno koje i dalje oprema, ali ističe da u tome vidi radost.

- To je opremanje našeg parčeta raja. Pošto sam kreativna duša to mi sve prija i nalazim u tome radost. Sad sam u stvaralačkom naboju. Živim sa partnerom - rekla je ona ističući da joj je bilo najbitnije da partner prihvati njeno dete iz prvog braka.

Partner prihvatio njeno dete iz prvog braka

Milica kaže da svega ovoga sada ne bi bilo da dete koje ima sa Rađenom nije prihvaćeno od strane njenog sadašnjeg partnera.

- Naravno ne bismo došli ni do ovog dela da to nije bilo od starta tako. Najbitniji moment da uđem sa nekim u zajednički život posle razvoda je bio taj da ta osoba moje dete prihvati kao svoje i da nema predrasude prema tome i da jednostavno ka tome bude otvoren. Izgled dođe i prođe i neke stvari su veće od svega, pogotovo kad imate dete i kada ste majka - iskrena je.

O razvodu i novom braku

Ona kaže da posle njihovog dvogodišnjeg braka nije bila spremna da razmišlja o novom. Međutim, kako su se stavri vremenom menjale, kaže da je sve uhvatilo nespremnu.

Ovako su izgledali Nikola i Milica kada su se venčali:

- Posle razvoda nisam ni pomišljala na brak, čak sam i mislila da možda nikad neću ni doći u tu situaciju, bile su mi bitnije neke druge stvari. Malo me uhvatilo sve nespremno, ali verovatno i bolje - rekla je ona, a onda otkrila čime ju je novi parnter osvojio.

"Bio je uporan"

Ona kaže da ju je njen sadašnji partner osvojio emocijama, ali i upornošću koju je imao da dopre do njenog srca.

- Osvojio me je emocijama, u startu je bio jako uporan da opet te moje emocije pridobije. Naravno, podrškom i naravno razumevanjem i prihvatanjem mog deteta i to mi je bilo zaista nekako od svega najbitnije, na prvom mestu - otkriva Milica.

Ko je novi partner?

Iako je njenog novog izabranika prodica dobro prihvatila, Ristićka nije želela da otkriva identitet, ali je nešto o njemu ipak ispričala.

- Nije iz moje branše. O sreći se ćuti. Porodica je sve fenomenalno prihvatila. Nisam se plašila suda, i moja strana porodice i njegova strana porodice su normalni ljudi. Moji su zapravo i bili u početku da ne treba da se osamim, jer prošlo već dosta i vremena. Bili su mi podrška da ja napravim korak ka tom upoznavanju pošto su bili upućeni u sve - rekla je.

Otkrila da li bi se ponovo udala

- Imam iskustva i nije mi to presudno. Za mene bi taj veći i viši čin bio da kada se ja sad okrenem kroz 10-15 godina i da mi imamo onako čvrstu vezu gde ima puno razumevanja, podrške, prijateljstva i srećna deca. Nekako mi je to više bitnije sad nego taj sam čin venčanja. Pogotovo ono menjanje prezimena. Ideš da menjaš dokumenta i to - rekla je ona, a na pitanje, ako partner to bude zahtevao, objasnila je sledeće:

- Neću odbiti, naravno (smeh). I on zna moje mišljenje o tome i nekako smo oboje istog mišljenja. Pa ne plašim se, ali više volim te stvari koje su mnogo jače od samog potpisa - iskrena je.

"Upoznala sam ga u biblioteci"

Milica se našalila da su se ona i njen izabranik upoznali ni manje, ni više, nego u biblioteci, a potom objasnila kako je zaista bilo.

- Upoznali smo se u biblioteci - rekla je ona sa osmehom, pa nastavila.

- Bila je klubska svirka. Došao je da me sluša - objašnjava.

O Rađenu

Milica je govorila o bivšem suprugu, rekavši da najviše komuniciraju oko deteta.

- Mi smo roditelji pre svega i gledamo da budemo našem detetu najbolji mogući na svetu. Tako da mislim da sve ostalo treba da bude sa strane - kaže ona.

O fenomenu Jakova Jozinovića

Ona je u tom razgovoru posvetila i koju reč o mladom kolegi Jakovu Jozinoviću koji je zakazao 10 koncerata u Sava centru.

- Meni je lepo što je on tu neku muziku na kojoj smo mi odrastali, približio toj nekoj mlađoj publici. Divno mi je što je to približio svojoj generaciji i nekako opet starije generacije vratio u njihovu mladost. Ali sada da li taj fenomen od deset koncerata shvatam iskreno. Ja o tome stvarno otvoreno pričam. Nije zbog, da ono ljudi misle da imam sujete, nemam nimalo, nego jednostavno samo taj sam fenomen 10 koncerata, a opet neke moje i starije kolege koje toliko godina rade ne mogu da dostignu to. To mi je nekako fascinantan momenat. Nemam ništa protiv dečka. Nisam pratila njegov rad, prvi koncert kad mu je bio, tad sam čula za njega - rekla je ona,a potom nastavila.

- Ima na estradi mesta za sve, sad je glupo reći, ali svaka roba ima svog kupca. Svaki pevač će imati svoju publiku, svaki glumac i uvek će vas neko mrzeti. Takav je posao da što vas ljudi više mrze, zapravo, vi ste uspješniji. Tako da dobro i to je fenomen - zaključila je, a podsetimo, nedavno je osula paljbu po njemu zbog toga što, kako je rekla, puni dvorane tuđim pesmama.

