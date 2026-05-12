Slušaj vest

Mladi muzičar Nemanja Terzić predstavio je publici novi singl pod nazivom „Znam da nije kraj“, koji je realizovan u saradnji sa AS Studiotonom i Acom Sofronijevićem.

Pesma je već privukla pažnju publike emotivnom interpretacijom i modernim pop zvukom.

„Pred publikom se pre par dana našao moj novi singl pod nazivom ‘Znam da nije kraj’. Autor teksta pesme je Dragiša Baša, poznati umetnik koji je radio i moje prethodne dve pesme. Saradnja sa njim ima veliki uticaj na moj muzički put. Muziku i aranžman potpisuje Miro Buljan, a spot je radio Miroslav Simović.

Pesma ima prepoznatljiv pop prizvuk najviše iz razloga što sam ja odrastao uz pop rok muziku. Međutim, nismo hteli da idemo u pravcu retro zvuka, želeli smo da to zvuči modernije. Generalno, kada sam ja u pitanju, žanrovi ne igraju veliku ulogu zato što muziku i umetnost ne shvatam na taj način.

Foto: Miroslav Simović

Bitno mi je da je pesma kvalitetna i da mogu da se povežem sa njom, a posebno mi je drago što je publika već prepoznala kao iskrenu i emotivnu i ovim putem se još jednom svima zahvaljujem.

Oni koji to još uvek nisu, pesmu mogu poslušati na YouTube kanalu AS TON music, kao i na drugim muzičkim platformama“, izjavio je Terza.

Spot za pesmu „Znam da nije kraj“ dostupan je na YouTube-u: