Već nekoliko nedelja unazad, naveliko se priča i piše o učesnici Elite 9, Sofiji Janićijević zbog navodne sfere sa 41 godinu starijim Danetom Angelovskim. Kako je Sofija i sama priznala, sa njim je bila bliska zbog novčane koristi, tako i zbog nekretnina koje je želeo da joj navodno prepiše.

Sofijina majka Brankica je dala sve od sebe da demantuje ove navode, ali je takođe govorila i da su snimci i slike koje kruže internerom, a na kojima su njena ćerka i Dane bliski, plod veštačke inteligencije. Međutim, Sofija je potvrdila da su ti materijali zaista verodostojni.

Čitava kontradiktorna konfuzija nastaje i kada se Brankica ogradila od priča da je ona umešana u sve, a vrlo brzo pojavili su se dokazi da je Sofija upravo za svoju majku tražila novčanu pomoć od Daneta. Ona je tad navela da njenoj mami treba novac za naftne derivate, ali i kako bi napunila frižider.

Još jedna laž nastaje kada majka rijaliti učesnice govori da je izvesnog Daneta videla samo jednom za života, a zatim, prema Sofijinim rečima, saznaje se da je on noćio u porodičnoj kući Janićijevićki u Ralji.

Klupko se odmotalo

Kako mnoge stvari sada dolaze na videlo, Brankica po svaku cenu želi da se ogradi od svih informacija koje su dospele u javnost. Prema svedočenju izvora za Pink.rs, Brankica laže da joj Sofija nije ćerka.

Naime, prema navodima do kojih je Pink došao, Brankica se zaposlila u jednom objektu na Banjici, u Beogradu i nije prošla neopaženo. Budući da se medijski eksponira, koleginice su je odmah prepoznale, a ona je demantovala da joj je učesnica rijalitija ćerka. Kako kaže, koleginicama se predstavila svojim devojačkim prezimenom.

- Majka Sofije Janićijević je počela da radi pre par dana u jednom objektu na Banjici. Kaže da živi u Ralji i da joj se ćerka zove Marija i da živi preko. Laže nas, a svi smo provalili da je ona - pisala je Brankičina koleginica u poruci.

Pričala da je preduzetnica, moli Daneta za pare za majku

Podsetimo, Sofija je nedavno priznala da je Dane otplaćivao rate Brankičinog kredita, mada majka Brankica to demantuje. Sada su isplivale privatne poruke do kojih je došao Pink.rs. U njima se jasno vidi da je Janićijevićka molila Daneta da njenoj mami šalje novac.

- Da mami uplatiš svaki put koliko možeš jer još ne radi i trebaće joj. Ona nikad neće da ti traži, to znam, zato joj sam pošalješ sliku od Western-a kad možeš. To ti samo tražim, drugo ništa, i da se čuvaš, paziš - pisala je Sofija.

Zabrinuta za majku, Sofija je zamolila 41 godinu starijeg Daneta da Brankici redovno šalje novac za prehrambrene proizvode i gorivo.

- Koliko možeš toliko, nije bitno dušo. Da ima za gorivo, za frižider, normalno... Ona, ako Bog dan, sledeći mesec će da se zaposli i brat je tu, pomoći će sve. Ali ipak svaka pomoć meni mnogo će da znači, jer ona mi je najbitnija. Šta za mene, za mamu kažem, dušo. Dok ja nisam tu. Ja kad sam tu, ja rešim sve, ali kad ja nisam tu, tužna sam bez nje i brinem da li će imati para, da li će naći posao, mnogo brinem - pisala je Sofija, inače, ona je sebe predstavljala kao uspešnu preduzetnicu.

Dane se oglasio

Podsećamo, pismo njene majke Brankice, koje smo preneli u celosti, odjeknulo je u javnosti, a potom se oglasio i sam Dane.

Majka je u svom pismu iskritikovala Sofiju, ali je tom prilikom i prozvala Daneta. Upravo iz tog razloga, Angelovski se oglasio, vidno ljut zbog reči Sofijine mame.

- Pustili su mi šta priča Brankica, tek sada ima da je uništim, samo zato što se pravi luda! I najviše me nervira što laže i pravi se naivna da ništa ne zna. Pogubila se u lažima, kako je nije sramota da kaže da sam samo fan, kad ona dobro zna odakle je sve počelo, slike, prepiske? Ona može da me napada, ali svi napadi su joj u prazno, svesna je i sama. Hoće nešto da se vadi, pokušava, ali uzaludno je sve - rekao je Dane za Pink.rs nedavno, pa nastavio.

- Brankica se pogubila u sopstvenim lažima, a narod vidi sve. Sada pozdravlja Terzu, a do juče ga pljuvala najstrašnije. Brankici je najbolje da ćuti i da se ne oglašava. Ona će, bezobraznica, mene da napada?! Samo sebe kanali još više. Ja još ništa nisam izneo, ali ne daj Bože da počnem da iznosim, mislim da će morati da se preseli negde u Afriku, gde nema ljudi. Bolje joj je da me ne provlači i ne provoicira, da ne dođe do najjačeg zemljotresa, da ne zna šta ju je snašlo - zapretio je Dane, pa poručio:

- Nek se pokrije ušima i samo ćuti i nek ne prebacuje na svoju ćerku, da ona nije znala ko je kupio, ko je koliko dao... Pravi se naivna - zaključio je on.

