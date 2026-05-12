Bivša učesnica rijalitija Zadruga Jelena Golubović uspeva da isprati dešavanja u rijalitiju, ali najviše putem društvenih mreža, s obzirom na to da izbegava bilo kakav stres.

Jelena Golubović o Staniji

Jelena je naime otkrila da je i dalje u procesu borbe za potomstvo, te je govorila o veštačkoj oplodnji, a kada je rijaliti u pitanju, najviše ju je šokirala priča Stanije Dobrojević, za koju tvrdi da je niskog morala, ali i žena koja se bavi najstarijim zanatom.

- Što se rijalitija tiče, ja uspevam da ispratim toliko da se ne potresam i nerviram, najviše preko društvenih mreža i toga šta izlazi. Kad govorimo o Staniji, ona je niskog morala, zna se kakvim se zanatom bavi. Tamo je sada priča takva da žena ženi kaže da je k***a, a tako nije bilo u vreme kada sam se ja takmičila. Setimo se da je Kristijan pričao o tome šta je sve radio sa Stanijom, mislim da to dovoljno govori, samo bih podsetila - rekla je Jelena Golubović, pa je potom dodala:

- Kada sam se ja takmičila, okolnosti i situacije su bile skroz drugačije. Ja sam imala veliku povredu nakon incidenta sa Kristijanom Golubovićem, tako da mi je posle toga bilo potrebno samo strogo mirovanje. Sada samo povremeno ispratim, jer moram da se sklonim od stresa. Svaki povišen kortizol za mene je veliki rizik.

"Više puta sam izgubila bebu"

Jelena je otkrila da je više puta izgubila bebu, ali da je veliki borac i da retko kada odustaje.

- Ja sam u rijalitiju bila u stanju da jedem viršle 40 dana. Znam šta je izdržljivost i upornost, pogotovo što sam bila jak igrač sa još par njih. Tamo nam je konstantno bilo upaljeno svetlo, morate da ste aktivni, malo spavate, pa ko kako izdrži.

- Ja sam nekoliko puta izgubila bebu, meni je stres zabranjen. Majka je uvek sa mnom, muž je preko i čak imamo termine u kojima se čujemo jer izbegavam i da sam na telefonu. Sve to zrači. Naravno da i on treba da ima mir, da se ne stresira, nama je to sve sada ključno. Treba da gledam u prirodu, ne smem ni da pomislim šta bi bilo da nemam suplemente za leto - iskreno priča Jelena.

