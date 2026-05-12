Folk pevač Darko Lazić u emisiji "Amidži šou" na Pinku otvorio je dušu posle pogibije rođenog brata Dragana Lazića, koji je nastradao u saobraćajnoj nesreći 11. marta ove godine.

"Nije želeo svoj privatan život da eksponira"

On je u iskrenom i otvorenom razgovoru otkrio kako se nosi sa tragedijom, koja je zadesila njegovu porodicu, kad je njegov mlađi brat, Dragan Lazić izgubio život u saobraćajnoj nesreći, pre dva meseca.

- Da, on se bavio takođe pevanjem. Bio je harizmatičan. Ja sam mu rekao ''ajde da snimimo pesmu neku zajedno'', a on mi je rekao ''buco, ne mogu ja taj život''. On nije želeo svoj privatan život da eksponira. On je nastupao više nego ja, to je živa istina - rekap je Darko, pa priznao da je preuyeo brigu o Draganovj porodici:

- Da, to su i moja deca. Naravno, ja sam dobio još dve ćerkice, njegova porodica je kao i moja.

U jednom trenutku su se udaljili

- U jednom trenutku mi nije odgovaralo neko ponašanje. Mene čovek nikada ne može da slaže. Malo je bežao od mene, a ja sam sve video. Onda, kada smo popričali, kada je video, da sam ja u pravu, opet smo se vratili na staro. Ja moram da kažem da smo se mi uvek družili, samo smo se u jednom momentu udaljili malo, to je sve.

Vozili su motore zajedno

- Ja sam uvek umeo da stisnem gas, a on nikada nije voleo brzu vožnju. On i dva drugara, nikada nisu imali želju za tim. Moja papučica nije imala limit, a on nije bio taj tip, nije bio zavisnik od adrenalina. Eto, njemu se to desilo, a kada je poginuo vozio je malo više od sto na sat, to za motor nije neka prevelika brzina.

Kolege su ga razočarale

- Neke kolege, pojedine, napisale su poruku ''je l' moguće da nas Darko nije video?''. Ja nisam od šoka pola njih ni video. Mojoj ženi su napisali takvu poruku, ona je rekla da sam bio pod lekovima, u stanju šoka. Takve ljude sam precrtao, razočarao se u njih. Ja sam morao sve da držim pod kontrolom, ali sam se u jednom trenutku veoma slomio, pomerio sam se na stranu, kada se sve to dešavalo. Trudimo se moja porodica i ja da budemo koliko možemo dobro, ali se oseća velika praznina kod nas u kući, to je nešto sa čime moramo da načimo da živimo, uvek će se osetiti praznina ta, jer Dragana nema.

Vratio se pevanju

- Da, zbog toga sam dobijao razne komentare. Dokroru umre neko, pa mora da se vrati da operiše pacijente. Ja za bratom tugujem srcem, ta praznina će se osećati zauvek. Ja moram da pevam, jer ja moram moju porodicu da čuvam, za njih to radim. Ja znam najbolje kako mi je. Sad ja moram biti glava kuće, od mene sve zavisi. Ne želim da me neko sažaljeva. Zdrav sam, živ sam i radiću. Veliku odgovornost sada imam.