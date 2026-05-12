Darko Lazić je u emisiji Amidži šou sa velikom tugom i suzama u očima govorio o svom pokojnom bratu Draganu Laziću, koji je tragično nastradao 11. marta ove godine.

Pevač nije krio emocije dok je pričao o gubitku koji je teško podneo, ističući koliko mu brat nedostaje i koliko je bio važan deo njegovog života.

- Gde god da krenem, nema gde on i ja nismo bili. Gde god da se okrenem, sve me podseti na njega, i svaki dan. Prolazim mu pored kuće svaki dan, kuća nam je jedna do druge. Danas sam bio kući, malo sam se nasmejao, nasmejao i babu. Uzeo sam da kosim travu, baba me zamolila, a ja inače nikad ne kosim, to je uvek on radio. Kažem ja babi:"Sad bi on izašao i rekao buco, sada će kiša da pada ako si ti uzeo da kosiš travu". Posle toga sam otišao na groblje, baš sam se isplakao, bilo mi je teško.

U emisiji je gledao zajedničke snimke sa bratom, što ga je dodatno rastužilo. Priznaje da to izbegava da radi, ali da ipak to čini kada je sam.

- Upravo kao što vidite na snimku, bio je jako nasmejan, njega nikada nisi mogao da vidiš namrštenog. Takav je, nasmejana osoba, jedan veliki pozitivac. Čak je i harizmatičniji bio od mene i nasmejaniji.

Prisetio se kobnog dana

- Nas je bilo 15 taj dan, iza njega još mnogo naših motorista... Bukvalno samo na njega je naleteo, iz čista mira. Iz kog razloga, ne znam. Da nismo seli da jedemo, ne bi se to desilo, da nismo stali u park na cigaru... To je sam Bog zapisao, došao mu je njegov dan i to je to. Mi smo tu nemoćni, kome je zapisano, to će biti. Nažalost, kod nas ljudi je tako, tek kada izgubimo nekoga shvatimo koliko smo bili vezani za tu osobu i koliko nam je značila u životu. Voleo sam ga najviše na svetu, ali tek sad kako vreme odmiče, tek sad vidim koliko sam ga voleo. Bio je deo mene!

Kaća se nije odvajala od njega

Zahvalan je Danijelu, suprugu njegove bivše supruge Ane Sević, kao i kolegi Saši Kaporu, što su ga odveli na Hilandar.

- Danijel i Kapor su odmah reagovali, dosta su mi pomogli što su me odveli tamo. Ja se ne bih ni setio da odem. Tri dana smo bili tamo, odigrali su jako veliku ulogu i hvala im na tome - rekao je on, a posebno se zahvalio supruzi.

- Kaća je bila sve vreme uz mene, nije se odvajala oba dana od mene, a ja opet uz sve njih. Bila je korak jedan iza mene non-stop. Dosta mi je to značilo, hvala joj do neba. Neko bi se pogubio u tom trenutku i pomerio se, a ona je odigrala jako veliku ulogu. Hvala svim ljudima koji su mi dali snage.

Oprostio sam tom čoveku

Na pitanje o čoveku koji je izazvao saobraćajku u kojoj mu je nastradao brat, Darko je rekao:

- Neko ti ubije brata i naravno da imaš... Hoću da verujem da to čovek nije namerno uradio. Otišao sam na Hilandar da oprostim tom čoveku, znam da sam morao da uradim, jer je svašta počelo da mi pada na pamet, neću ni da pričam to. Meni je laknulo, iskreno, oprosti Bože i njemu, verovatno nije namerno. Sa čovekom nisam u kontaktu, znam ko je čovek. Nisam s njim u kontaktu, hteo sam da idem kod njega kući da mu kažem da mu opraštam, ali nemam snage još uvek. Ne znam kako ću to podneti i onda ne bih.