Slušaj vest

Pevačica Ivana Šašić nedavno je podelila svoj stav o majčinstvu, a otkrila i je i zašto su je nagovarali da ne treba da ostane u drugom stanju, već da se fokusira na karijeru.

Naišla na osudu okoline

Pevačica je u jeku svoje popularnosti ostala u drugom stanju, a nedavno je istakla da je to svakako bilo nešto što je duboko i iskreno želela.

1/5 Vidi galeriju Ivana Šašić Foto: Kurir televizjia, Printscreen Grand Magazin, Printscreen RED tv

- Ja kao roditelj znam da je jedina beskrajna ljubav prema detetu. Kada sam izdala svoj prvi album za Grand 2006. godine, zaista sam mnogo uložila, 2007. sam ostala u drugom stanju, a već sam krenula da radim drugi album. Svi su mi rekli „Gde sad da rodiš dete, toliko si uložila, sad ti je vreme za karijeru“ . U tom trenutku sam napravila pauzu, ja sam se napevala celog života, a ovo je nešto što želim celog života. Tako da sam napravila pauzu od pet godina i rodila dva sina. Čak sam rodila u istoj kalendarskoj godini, razlika je deset meseci. Pet godina pauzu sam napravila da budem samo mama, da ih upoznam, da budem sigurna da kad ih ostavim i odem na posao, da će znati da kažu „Boli me, gladan sam“ ili bilo šta. Posle toga sam nastavila da radim i mnogo više nego pre toga – iskreno je istakla Ivana za Grand.

"Hvala mužu što me je prevario"

Podsetimo, pevačica je bila u žiži javnosti kada se razvodila od bivšeg zadrugara Bojana Simića, nakon što je saznala da joj je bio neveran.

Naime, kako je poznato, Bojan Simić je Ivanu prevario sa četrnaest godina starijom ženom, što je na kraju rezultiralo okončanjem njihovog braka. Osvrćući se na tu situaciju, pevačica je izjavila nedavno:

"Hvala mužu što me je prevario, ja sam se rešila budale. Hvala mu, jer drugačije ne bih mogla da ga se rešim. Moja greška je bila u izboru, ja se moje greške reših, rekla je Ivana Šašić."

1/6 Vidi galeriju Ivana Šašić Foto: Milan Maricic/ATAImages, Kurir televizjia, Pritnscreen/Instagram

Pevačica je naglasila da od bivšeg supruga nije imala mira zbog konstantnog uznemiravanja, a o mogućnosti da ponovo veruje nekom muškarcu je rekla:

"Ja nisam mogla da ostanem živa od njega, to je bilo zvanje svaki dan, po ceo dan", a zatim dodala: "- Koju zvezdu da mi skine da bih mu poverovala da je to tako. Nemam više to čime bi mene neko osvojio, neka bude normalan i čovek, ništa drugo mi ne treba. Ja laž prezirem, veliki sam protivnik toga."