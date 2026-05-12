Slušaj vest

Tokom današnje „Igre istine” u Eliti 9, pono je došlo do rasprave između Ivana Marinkovića i Nenada Macanovića, kada je pokrenuta tema zajedničkog proslavljanja rođendana Bebice i Filipa Đukića.

Ivan je otvoreno pitao Bebicu zašto ne želi da slavi rođendan sa Filipom, sve vreme je aludirao na to da je pozadina svega kompleks i netrpeljivost prema Đukiću.

1/6 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Đukić Foto: Printscreen

Potom je Bebica odbacio te tvrdnje, zatim istakao da on nema nikakav problem takvog tipa, već jednostavno ne želi da slavi rođendan sa ljudima sa kojima je tokom boravka u rijalitiju imao dosta sukoba i uvreda.

- Ti slavi, ja neću da slavim, nemam kompleks, nego neću da ga slavim, sa kim da slavim, sa ljudima sa kojima sam se vređao ovde - rekao je Bebica.

Nakon toga je Marinković podsetio Bebicu na razgovor od ranije u kojem mu je, kako kaže, rekao da ne želi zajedničku proslavu zbog toga što Filip ima rođendan istog dana, a na taj način je dodatno podgrejao tenziju među njima.

Haos posle podele budžeta

Podela budžeta Tanje Stijelje Boginje pravila je pometnju u ponedeljak u Eliti.

Nakon što je završila sa Stanijom Dobrojević, Tanja, kao novi vođa, okrenula se Filipu, a njihovo izlaganje ostavilo je mnoge u šoku, s obzirom na njihovu zajedničku prošlost.

1/5 Vidi galeriju Tanja Stijelja Boginja Foto: Printscreen, Printscreen Youtube TV Pink

Iako su Filip i Boginja u prethodnom periodu otvoreno flertovali i nisu krili međusobne simpatije, njihov odnos je sada doživeo potpuni preokret. Tokom raspodele budžeta, Tanja je bez zadrške iznela svoje mišljenje o Filipovom odnosu sa Aneli Ahmić, što je izazvalo veliku pažnju prisutnih.

- Filipe, ti i ja smo u super odnosima. Očekujem da ćeš biti visokoplasiran, a mislim da nemaš emocije prema Aneli, kao ni ona prema tebi. Zbog tih nekih emocija sam ranije izgubila kontakt s tobom, a sad smo drugari - rekla je Boginja, a Filip ju je samo slušao.

Najveći šok za gledaoce i ukućane usledio je tek kada su nekadašnje simpatije svoj odnos opisale potpuno neočekivanim terminom. Od razmenjivanja vrelih pogleda i otvorenog flerta, Filip i Boginja sada su, kako tvrde, stigli do gotovo rodbinskog odnosa.

- Sad smo brat i sestra - izjavio je Filip.

Ovakva izjava izazvala je lavinu komentara među zadrugarima, a pojedini ukućani nisu krili podsmeh, uvereni da je priča o “rodbinskom odnosu” samo paravan za emocije koje između Filipa i Boginje i dalje postoje. Mnogi smatraju da varnice nisu nestale, već da ih bivše simpatije pokušavaju da sakriju iza prijateljskog odnosa.

1/7 Vidi galeriju Filip Đukić Foto: Printscreen, TV Pink Printscreen

Dodatnu buru izazvala je Boginjina tvrdnja da Filip zapravo ne gaji iskrene emocije prema Aneli Ahmić, čime su ponovo pokrenute spekulacije da su pojedine veze u rijalitiju isključivo deo taktike i igre za opstanak. Dok Stanija Dobrojević prolazi kroz emotivni slom među Odabranima, sve više se priča da Filip i Tanja grade savez koji bi mogao ozbiljno da uzdrma odnose u Beloj kući i promeni dalji tok rijalitija.

BONUS video: