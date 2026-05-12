ZBOG FILIPA NEĆE DA SLAVI ROĐENDAN: Potres u Beloj kući nakon što je Bebica doneo odluku! Objasnio šta se krije iza toga: Nemam kompleks, nego...
Tokom današnje „Igre istine” u Eliti 9, pono je došlo do rasprave između Ivana Marinkovića i Nenada Macanovića, kada je pokrenuta tema zajedničkog proslavljanja rođendana Bebice i Filipa Đukića.
Ivan je otvoreno pitao Bebicu zašto ne želi da slavi rođendan sa Filipom, sve vreme je aludirao na to da je pozadina svega kompleks i netrpeljivost prema Đukiću.
Potom je Bebica odbacio te tvrdnje, zatim istakao da on nema nikakav problem takvog tipa, već jednostavno ne želi da slavi rođendan sa ljudima sa kojima je tokom boravka u rijalitiju imao dosta sukoba i uvreda.
- Ti slavi, ja neću da slavim, nemam kompleks, nego neću da ga slavim, sa kim da slavim, sa ljudima sa kojima sam se vređao ovde - rekao je Bebica.
Nakon toga je Marinković podsetio Bebicu na razgovor od ranije u kojem mu je, kako kaže, rekao da ne želi zajedničku proslavu zbog toga što Filip ima rođendan istog dana, a na taj način je dodatno podgrejao tenziju među njima.
Haos posle podele budžeta
Podela budžeta Tanje Stijelje Boginje pravila je pometnju u ponedeljak u Eliti.
Nakon što je završila sa Stanijom Dobrojević, Tanja, kao novi vođa, okrenula se Filipu, a njihovo izlaganje ostavilo je mnoge u šoku, s obzirom na njihovu zajedničku prošlost.
Iako su Filip i Boginja u prethodnom periodu otvoreno flertovali i nisu krili međusobne simpatije, njihov odnos je sada doživeo potpuni preokret. Tokom raspodele budžeta, Tanja je bez zadrške iznela svoje mišljenje o Filipovom odnosu sa Aneli Ahmić, što je izazvalo veliku pažnju prisutnih.
- Filipe, ti i ja smo u super odnosima. Očekujem da ćeš biti visokoplasiran, a mislim da nemaš emocije prema Aneli, kao ni ona prema tebi. Zbog tih nekih emocija sam ranije izgubila kontakt s tobom, a sad smo drugari - rekla je Boginja, a Filip ju je samo slušao.
Najveći šok za gledaoce i ukućane usledio je tek kada su nekadašnje simpatije svoj odnos opisale potpuno neočekivanim terminom. Od razmenjivanja vrelih pogleda i otvorenog flerta, Filip i Boginja sada su, kako tvrde, stigli do gotovo rodbinskog odnosa.
- Sad smo brat i sestra - izjavio je Filip.
Ovakva izjava izazvala je lavinu komentara među zadrugarima, a pojedini ukućani nisu krili podsmeh, uvereni da je priča o “rodbinskom odnosu” samo paravan za emocije koje između Filipa i Boginje i dalje postoje. Mnogi smatraju da varnice nisu nestale, već da ih bivše simpatije pokušavaju da sakriju iza prijateljskog odnosa.
Dodatnu buru izazvala je Boginjina tvrdnja da Filip zapravo ne gaji iskrene emocije prema Aneli Ahmić, čime su ponovo pokrenute spekulacije da su pojedine veze u rijalitiju isključivo deo taktike i igre za opstanak. Dok Stanija Dobrojević prolazi kroz emotivni slom među Odabranima, sve više se priča da Filip i Tanja grade savez koji bi mogao ozbiljno da uzdrma odnose u Beloj kući i promeni dalji tok rijalitija.
