Dara Bubamara ponovo se našla u jeku skandala a ovoga puta zbog intimne glasovne poruke. Nedavno je prvi put u javnosti pokazala novog dečka, koji je mnogo mlađi od nje. Kako je rekla, on ima svoju firmu u Beogradu, a pre toga je živeo u Dubaiju zbog čega je ona često putovala tamo.

Izvor: Kurir/S.Z.

Ljubavni život pevačice Dare Bubamare oduvek je intrigirao javnost, te se o njenim vezema često spekuliše. Poznato je da je volela žestoke momke, a zadnjih godina pažnju joj privlače znatno mlađi muškarci.

Opasan prvi momak

Prvi muškarac koji se u javnost pojavio kao njen partner, za koga se i udala, bio je biznismen Lazar Dugalić Laki. Dara i Laki bili su u vezi na vrhuncu njene karijere. Pojavljivao se gotovo svuda s njom, a ona je isticala da se bavi privatnim biznisom. Sve do trenutka dok nije uhapšen u Nemačkoj. Tada se saznalo da je Dugalić zapravo član nemačko-austrijske auto-mafije i da za njih obavlja sumnjive poslove. Njegovo hapšenje pevačica je teško podnela, a iako je od razvoda izbegavala da priča o njemu, jednom prilikom u intervjuu za Kurir je rekla da joj je taj period najteži.

- Taj period svog života pamtim kao najmučniji. Bilo mi je veoma teško, pa sam utehu pronalazila u uspesima na poslovnom planu. Rekla bih da je izuzetno teško da u isto vreme privatni život i posao budu savršeni. Veliki sam borac i do svojih ciljeva dolazim po svaku cenu. A mnogi su mislili da ću se povući sa estrade dok Laki ne bude pušten. Ipak, bila sam jača i istrajnija nego ikada. Pesme sa albuma objavljenih u tom periodu postale su hitovi, punila sam diskoteke, kažu da nikada bolje nisam izgledala. I sebi i drugima dokazala sam da sam najjača. Sigurna sam da su i brojne obaveze umnogome uticale na to da ne razmišljam o svakodnevnim problemima i da što lakše proživim te kritične dane. Vikendima sam nastupala po inostranstvu, a svake srede odlazila kod Lazara u posetu - ispričala je pevačica.

Rodila sina Kesiću

Drugi put je rekla sudbonosno "da" ocu njenog sina, Milanu Kesiću. Dara je bivšeg supuga upoznala u njegovom lkalu gde je nastupala, a posle šest meseci veze su se verili. Godine 2008. su se venčali i kako se tada šuškalo njihova svadba je iznosila 120.000 evra. Međutim i toj ljubavi je došao kraj, te se zvanično razvela 2017. godine. Njih dvoje su u odličnim odnosima, što Dara često i ističe u svojim intervjuima.

- Ja nisam ni trebala da se razvodim, iskreno. Nikada nismo imali nikakve svađe, samo smo se energetski udaljili i jednostavno nisam htela više da budem u toj vezi. Ja sam takva, falilo mi je energije – rekla je ona u emisiji „Zvezde Granda Specijal“ i dodala:

- Toliko smo dobri ostali da bolje živimo nego ljudi od 99 odsto brakova. Ako mi je nešto potrebno, on je tu. Jako je lepo biti u dobrim odnosima.

Milan Kesić, bivši muž Dare Bubamare

Osvojio je košarkaš

Posle razvoda od Kesića, Darino srce osvojio je 17 godina mlađi košarkaš Nemanja Bezbradica sa kojim je navodno takođe trebalo da stupi u brak.

– Nije mi otkrila kada ju je Nemanja zaprosio, ali mi je u poruci napisala da će svadba biti u Dubaiju posle njenog koncerta u “Areni”. Dara obožava Dubai, često ide tamo na odmor, pa pretpostavljam da je njena ideja bila da se tamo venča sa Nemanjom. Ona je juče otišla tamo ne bi li se odmorila i zakazala hotel u kom će se venčati – rekla je tada njena prijateljica jednom prilikom.

Volela Belgijanca

Dara je navodno bila u vezi sa belgijskim biznismenom Sašom Pešićem, ali za to se nikada nije saznalo da li je istna.

- Saša je pola Srbin, pola Belgijanac. Otac mu je sa juga Srbije, iz Vranja, a majka iz Belgije, u kojoj je Pešić rođen i gde živi i radi - ispričao je tada izvor.

Kako je tada rekao izvor, Dara i Saša su se navodno upoznali u jednom restoranu u Novom Sadu, gde su njihovi zajednički prijatelji organizovali proslavu.

Toni bio mlađi 21 godinu

Poslednji u nizu Darinih ljubavi za koje se zna je Marko Dujaković Toni, koji je čak 21 godinu mlađi od pevačice. Mnogi su mislili da njihova romansa neće dugo da potraje zbog prevelike razlike u godinama, ali su oni pokazali suprotno. Ipak, i toj ljubavi je došao kraj. Njih dvoje često su putovali na egzotične destinacije, kupovali jedno drugom skupe poklone, a nakon raskida su ostali u dobrim odnosima.

On se nikada nije oglašavao za medije povodom veze sa folkerkom, a za Kurir je progovorio o detaljima odnosa.

- Volim žene sa kojima mi se poklopi energija. To je bio slučaj sa Darom. Razlika u godinama mi nije bila važna. Kod žene mi je važno da vodi računa o sebi tako što poštuje svoj lik i delo, neguje se i uvek je nasmejana. Ne volim namćore, uobražene i umišljene žene - rekao je Toni.

Toni i Dara Bubamara