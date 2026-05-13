Ime Line Božović čvrsto je utkano u dens eru devedesetih i posle 30 godina od hita „Bumbar“, ova pevačica vraća se na scenu kontroverznom pesmom „69 Poza“, o kojoj već bruje društvene mreže!

I dok javnost komentariše provokativan naziv i vrele kadrove iz spota, upitali smo pevačicu da li je nekada bila u romantičnoj vezi sa kolegom:

„Nisam bila sa kolegom, ali sa muzičarem jesam, on mi je baš radio iza leđa, dok me je ušuškavao u svoje laži. Baš kao što i stih nove pesme kaže ‘ljubav je laž u 69 poza’...“ započela je Lina.

Dakle, pesma je posvećena bivšim ljubavima?

„Pesma je svakako posvećena muškarcima, između ostalog i mojim bivšim partnerima.“ otkrila je pevačica...

Linu fanovi devedesetih pamte kako po lepoti, tako i po hrabrim tekstovima svojih pesama, a kako se danas u petoj deceniji nosi sa kontroverznim nazivom pesme „69 Poza“ pevačica priča za Kurir...

„Kako se nosim sa kontroverznim nazivom pesme, pa sa samo 16 godina otpevala sam pesmu „24 bez šlema“, koja je u to vreme nosila kontroverzni naziv, ali i tekst. Danas već ništa više nije kontroverzno. “ šaljivo završava Lina...

A da vreme za nju očigledno stoji, Lina je pokazala i tokom snimanja novog projekta, gde se pojavila nikad izazovnija i u brutalnoj formi. Vitka figura, seksepil i stav fatalne crnke u petoj deceniji već su pokrenuli lavinu komentara, a mnogi tvrde da je izgledom bez problema zasenila i mlađe koleginice.

Podsetimo, Lina Božović Marković nedavno je za Kurir u emisiji "1na1" prvi put ikada otvorila dušu i progovorila o najlepšim ali i najtužnijim periodima u svom životu.

Za svoje 43. godine preživela je tri smrtna slučaja sa kojima je morala da nauči da se nosi. Sa takvim iskustvom, odvažila se da na društvenim mrežama ponovo progovori o borbi sa emocijama, tugom i boli.

Svojim pratiocima je poslala snažnu poruku i pružila podršku svim onima koji su izgubili svoje najmilije i dala im savet zlata vredan.

- Koliko su ljudi u suštini jedni veliki foliranti... Imala sam mnogo smrtnih slučajeva u porodici, bliskih ljudi i mogu da kažem da sam kompetentna da pričam o tome. Boli, boli svakog, ali ja sam pronašla jedan sistem - muzika. Prvi put kad me je zadesila strašna tragedija u porodici muzika se nije čula nigde i mnogo sam patila što sam bila u tišini. Kasnije kada mi se majka upokojila onda sam samoinicijativno nakon njene sahrane okupila braću i sestre, pustili smo muziku i evocirali uspomenu na nju. Kad mi je suprug umro, to je bilo takođe mučno i teško, ali ja sam dodatno dala gas. Ne kod kuće, nego u gradu. Muzika, jaki zvučnici i da muzika trešti. Samo da ne čujem i ne osećam bol. I to mi je jako, jako pomoglo - govorila je Lina i dodala:

- Niko ne zna kako je vama koje vas boli povodom bilo kakve situacije, a da ne pričam o smrtnim slučajevima. Samo vi znate da olakšate sebi. Moja topla preporuka je zvuk i melodija. Nije bitno da li su to ptičice u parku ili neka melodija, ispratite sebe, osluškujte i pustite duši da se oporavlja i srce će početi ponovo da se raduje...