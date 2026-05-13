Slušaj vest

Folk pevačica Elma Sinanović gostovala sinoć u emisiji Amidži šou, gde je govorila o prvim muzičkim koracima svoje nekadašnje sugrađanke Emina Jahović, kojoj je, kako kaže, pomogla na početku karijere.

Foto: Kurir

Na samom početku razgovora osvrnula se i na odluku svoje ćerke Hulije da odustane od pevanja, otkrivši zbog čega se povukla sa muzičke scene.

- Nije odustala od pevanja. I dalje voli da peva, peva po kući. Nikada se nije nešto zvaničpno bavila pevanjem. Odlično peva, ali ne želi da se bavi muzikom za sada - rekla je Elma.

Na pitanje kako komentariše to što je Emina Jahović demantovala da jo je Elma pomogla na početku karijere rekla je:

Emina Jahović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Nisam čula da je to demantovala. Koliko sam pomogla... Ako je dobar savet pomoć, onda jesam. Kada je krenula tu svoju karijeru, sa tim pevanjem, krenuli su da sarađuju sa nekim kompozitorima, a ja im rekla:"Idite kod Dina Merlina, platite to, nek devojka peva pravu muziku". Naravno da su me poslušali i otišli tamo. Meni se to jako dopalo, kad nekom daš savet, pa neko ko to sluša oseti da je dobronamerno, posluša te. Oni su radili kako sam ih ja savetovala - objasnila je Elma, koja je priznala da li živi u Beogradu ili Novom Pazaru.

- Nisam se skroz, skroz preselila. Malo sam dole, malo sam ovamo. Lepo je dole, ne bih volela da sam totalno ovde.

Sukob sa Sašom Popovićem nije želela da komentariše.

- Meni je jako neprijatno da spominjem mrtve ljude i da komentarišem. Laka mu zemlja i to je to - rekla je Elma.

1/5 Vidi galeriju Elma Sinanović Foto: Kurir

Prijatelj joj oteo firmu

Elma je nedavno otkrila i da ju je kućni prijatelj prevario i oteo firmu nakon smrti supruga. Tvrdi da joj je dužan 120 miliona dinara.

- Pa to, ja sam to predala tužilaštvu i ljudi tužilaštvo radi svoj posao. Nadam se da će se uskoro privesti pravdi ti ljudi koji su to meni uradili. Jako jedna loša situacija, jako jedna ružna situacija, ali ja verujem u naš pravosudni sistem. Mnogo je spor ponekad, ali je i te kako dostižan i ide to u nekom smeru kako treba da ide. Biće to dobro. Nadam se - rekla je ona.