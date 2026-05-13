Elma Sinanović i Milica Pavlović su se pre nekoliko godina našle u centru pažnje zbog spora oko pesme „Tango“.

Numera je na kraju završila u izvođenju Milice Pavlović, dok se Elma sada osvrnula na ceo slučaj i otkrila šta se zapravo dogodilo, kao i da li je, kako se tada spekulisalo, došlo do „preuzimanja“ pesme.

- Krađa i otimačina nisu isti pojmovi. Ona meni nije ukrala pesmu, otela ju mi je. Ipak, ne mogu ni da kažem da je to uradila direktno ona - rekla je, pa dodala:

- Milica je bila u jednoj izdavačkoj kući i tim putem smo došle do ovoga. Glupo mi je da sada pričam na tu temu, budući da sam ovde kako bih ispromovisala svoj novi album - istakla je Elma u emisiji Amidži šou.

Pomogla Emini Jahović na početku karijere

Podsetimo, Elma Sinanović gostovala sinoć u emisiji Amidži šou, gde je govorila o prvim muzičkim koracima svoje nekadašnje sugrađanke Emina Jahović, kojoj je, kako kaže, pomogla na početku karijere.

- Nisam čula da je to demantovala. Koliko sam pomogla... Ako je dobar savet pomoć, onda jesam. Kada je krenula tu svoju karijeru, sa tim pevanjem, krenuli su da sarađuju sa nekim kompozitorima, a ja im rekla:"Idite kod Dina Merlina, platite to, nek devojka peva pravu muziku". Naravno da su me poslušali i otišli tamo. Meni se to jako dopalo, kad nekom daš savet, pa neko ko to sluša oseti da je dobronamerno, posluša te. Oni su radili kako sam ih ja savetovala - objasnila je Elma