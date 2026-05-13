Slušaj vest

Bivša učesnica rijaliti programa Parovi i izvođačica sa Šabačkog vašara, Atina Ferari, našla se u centru pažnje zbog, kako tvrdi, borbe sa etiketama koje joj društvo nepravedno pripisuje.

Foto: Kurir Televizija

Iako je javnost često posmatra kroz prizmu predrasuda i negativnih komentara na društvenim mrežama, ona ističe da njen stvarni način života ima „manastirsku verziju“, potpuno suprotnu od onoga kako je mnogi doživljavaju.

Atina objašnjava da žene na javnoj i estradnoj sceni redovno dobijaju pogrdne epitete poput "prostitutki", "starleta" ili "sponzoruša" isključivo zbog okruženja u kom se nalaze.

- Ja jesam manastirska verzija jer ja tako živim, tako se i ponašam. Prosto, to sam što jesam. Narod ima pogrešnu sliku. Kada kažem "narod", mislim na ljude koji me ne poznaju, mislim na komentare preko društvenih mreža, gde sam ja par puta okarakterisana kao nešto što nisam i daleko sam od toga - istakla je Atina Ferari.

O pevaču koji je prisiljavao na poljubac

1/10 Vidi galeriju Atina Ferari nekad i sad Foto: Boba Nikolić, Kurir Televizija

Mnogi pamte i situaciju koju je imala sa pevačem Šakom Polumentom, a koji joj je navodno svašta slao.

- Šako mi jeste slao poruke i svašta nešto, ali davno je to bilo. Šako Polumenta i ja smo se upoznali u jednom studiju, koji drži naš zajednički prijatelj. Sve je bilo super dok on nije krenuo da me smara i prisiljava da ga poljubim. Znao je da stane ispred mene i da mi viče: "Ljubi me, ljubi me, što čekaš". Mislim se deda o****i, ko će tebe da ljubi - ispričala je ona jednom prilikom.