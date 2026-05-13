Slušaj vest

Pevačica Nataša Đorđević retko se pojavljuje u domaćim medijima, ističući da svoju karijeru ne gradi na stalnom eksponiranju i da je takvim stanjem potpuno zadovoljna.

Međutim, nedavno je odlučila da javno iskaže svoje veliko nezadovoljstvo postupcima mlađih kolega sa estrade. Ona tvrdi da joj smeta što njene kolege često prepevavaju njene pesme, a da je o tome niko ne obavesti.

Luta na mlađe kolege

- Mene niko do danas nije kontaktirao, makar da me obavesti da je snimio neku moju pesmu. Slagala bih kada bih rekla da mi nije krivo zbog toga. Za svaku pesmu sam morala da uložim prilično truda kako bih prepoznala da li je to ona prava i kupim je od autora. Nijednu pesmu mi nismo dobili na poklon. Mislim da je neki osnovni red da i autor obavesti pevača i pita ga ima li šta protiv da neko snimi pesmu koju izvodi. Svakom bih poručila da je mnogo bolje da ulože u novu pesmu koju niko pre njih nije snimio – poručila je Nataša jednom prilikom za "Grand".

1/6 Vidi galeriju Nataša Đorđević Foto: Petar Aleksić, Printscreen

Bugari daju dobar bakšiš

Podsetimo, Nataša često ima tezge u Bugarskoj gde je veoma tražena, a jednom prilikom progovorila je šta oni rade na slavljima. Kako je ispričala, kada su zadovoljni pesmom, po pevačima bacaju salvete, ali i brojne novčanice.

- Honorari se ne razlikuju mnogo, ali su veći, iskreno, nego kod nas. Tamo je običaj, kada su zadovoljni, uzmu salvete i bacaju po pevačima i to bude baš belo, kao sneg. Ima i „love", vole da časte kada im se sviđa neka pesma - ispričala je pevačica, a onda je dodala da od domaćih izvođača posebno vole jednu osobu i njene pesme.

Najviše vole Vesnu Zmijanac

- Dosta vole, recimo, pesme Vesne Zmijanac. Od mojih „Golube", „Doktori". To su pesme koje su tamo mnogo slušane, a moje su inače. Ovde i nisu toliko. Skupe su! Ja se toliko lepo provedem tamo da prosto odmah zaboravim koliko sam novca dobila - zaključila je Nataša.

1/6 Vidi galeriju Vesna Zmijanac Foto: Printscreen

Udala se za popularnog kolegu